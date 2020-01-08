Canlı anlatım | Filenin Sultanları sahada! Türkiye Hırvatistan maçı başladı

İlk müsabakada Almanya'nın az hata ile oynaması millilerimizin karşılaşmadan 3-1 yenilgiyle ayrılmasına neden olmuştu. 2020 Tokyo Olimpiyatları Eleme Turnuvası'nda ikinci maçı Spor Smart ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek. Spor Smart'tan canlı yayınlanan maçı Spor Arena'dan da anbean aktarıyoruz







