Canlı anlatım | Filenin Sultanları sahada! Türkiye Hırvatistan maçı başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Canlı anlatım | Filenin Sultanları sahada! Türkiye Hırvatistan maçı başladı - Son Dakika Spor

Canlı anlatım | Filenin Sultanları sahada! Türkiye Hırvatistan maçı başladı

6 saat önce

İlk müsabakada Almanya'nın az hata ile oynaması millilerimizin karşılaşmadan 3-1 yenilgiyle ayrılmasına neden olmuştu.

Canlı anlatım | Filenin Sultanları sahada! Türkiye Hırvatistan maçı başladı, System.String[]

İlk müsabakada Almanya'nın az hata ile oynaması millilerimizin karşılaşmadan 3-1 yenilgiyle ayrılmasına neden olmuştu. 2020 Tokyo Olimpiyatları Eleme Turnuvası'nda ikinci maçı Spor Smart ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek. Spor Smart'tan canlı yayınlanan maçı Spor Arena'dan da anbean aktarıyoruz



Almanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 03:29 
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