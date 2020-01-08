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Canlı anlatım | Filenin Sultanları sahada! Türkiye Hırvatistan maçı başladı
6 saat önce
İlk müsabakada Almanya'nın az hata ile oynaması millilerimizin karşılaşmadan 3-1 yenilgiyle ayrılmasına neden olmuştu.
İlk müsabakada Almanya'nın az hata ile oynaması millilerimizin karşılaşmadan 3-1 yenilgiyle ayrılmasına neden olmuştu. 2020 Tokyo Olimpiyatları Eleme Turnuvası'nda ikinci maçı Spor Smart ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek. Spor Smart'tan canlı yayınlanan maçı Spor Arena'dan da anbean aktarıyoruz
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8.1.2020 21:41:59. #1.11#
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