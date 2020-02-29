Canlı anlatım: İdlib'de yeni saldırı, 1 asker daha hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Canlı anlatım: İdlib'de yeni saldırı, 1 asker daha hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya

Canlı anlatım: İdlib'de yeni saldırı, 1 asker daha hayatını kaybetti

6 saat önce

Canlı anlatımla İdlib ile ilgili tüm gelişmeler: Suriye'nin İdlib kentinde TSK'ya yönelik saldırıda en az 33 asker hayatını kaybetti.

Canlı anlatımla İdlib ile ilgili tüm gelişmeler: Suriye'nin İdlib kentinde TSK'ya yönelik saldırıda en az 33 asker hayatını kaybetti. Milli Savunma Bakanlığı, "yeni bir saldırıda 1 askerin daha şehit olduğunu" duyurdu.View on euronews

Canlı anlatım: İdlib'de yeni saldırı, 1 asker daha hayatını kaybetti

Suriye, İdlib, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 01:27 
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