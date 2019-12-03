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Canlı Anlatım: NATO Liderler Zirvesi başladı, öne çıkan gelişmeler

6 saat önce

NATO'nun 70'inci kuruluş yıldönümü kapsamında yaopılan Liderler Zirvesi görüş ayrılıklarının gölgesinde başladı

Canlı Anlatım: NATO Liderler Zirvesi başladı, öne çıkan gelişmeler, System.String[]

NATO'nun 70'inci kuruluş yıl dönümü kapsamında yapılan Liderler Zirvesi görüş ayrılıklarının gölgesinde başladı.


NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Baltık Planı konusunda Türkiye ile yaşanan sıkıntıları aşmaya çalıştığını belirtti fakat zirve sonuna kadar bir çözüm bulunamayabileceğini vurguladı.

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Jens Stoltenberg, Euronews, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 05:12 
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