Son Dakika Haberleri: Canlı anlatım: NATO Zirvesi'nde Türkiye'den Baltık ülkeleri savunma planına destek
Son Dakika Dünya Canlı anlatım: NATO Zirvesi'nde Türkiye'den Baltık ülkeleri savunma planına destek - Son Dakika Dünya

Canlı anlatım: NATO Zirvesi'nde Türkiye'den Baltık ülkeleri savunma planına destek

7 saat önce

Dünyanın gözü Londra'daki NATO Zirvesi'nde: Liderler bir araya geliyorView on euronews.

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Dünyanın gözü Londra'daki NATO Zirvesi'nde: Liderler bir araya geliyorView on euronews

Canlı anlatım: NATO Zirvesi'nde Türkiye'den Baltık ülkeleri savunma planına destek

Londra, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 02:33 
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