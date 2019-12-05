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Canlı anlatım: NATO Zirvesi'nde Türkiye'den Baltık ülkeleri savunma planına destek
7 saat önce
Dünyanın gözü Londra'daki NATO Zirvesi'nde: Liderler bir araya geliyorView on euronews.
Dünyanın gözü Londra'daki NATO Zirvesi'nde: Liderler bir araya geliyorView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 02:33
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