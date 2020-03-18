Canlı Anlatım | Türkiye'de koronavirüs: 9 Avrupa ülkesinden Türk vatandaşların tahliyesi tamamlandı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Canlı Anlatım | Türkiye'de koronavirüs: 9 Avrupa ülkesinden Türk vatandaşların tahliyesi tamamlandı - Son Dakika Dünya

Canlı Anlatım | Türkiye'de koronavirüs: 9 Avrupa ülkesinden Türk vatandaşların tahliyesi tamamlandı

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliye işlemlerinin saat 06.00 itibarıyla tamamlandığını bildirdi

Canlı Anlatım | Türkiye'de koronavirüs: 9 Avrupa ülkesinden Türk vatandaşların tahliyesi tamamlandı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliye işlemlerinin saat 06.00 itibarıyla tamamlandığını bildirdi.


Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında Türkiye'ye yönelik uçuşları durdurulan 9 Avrupa ülkesinden dönmek isteyen vatandaşlara ilişkin 15 Mart'ta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile toplantı yaptıklarını hatırlattı.

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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 09:12 

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