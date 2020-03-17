Canlı Anlatım | Türkiye'de koronavirüs: 'Yurt dışı teması risk olmaya devam edecek'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Covid-19) ilişkin tedbirlerin sıkı tutulmasını istedi.



Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tespit edilen her vaka toplum için risk olmaktan çıkmıştır. Her yeni tanı üzücü fakat sizin için bir güvencedir." ifadelerini kullandı.