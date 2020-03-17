Son Dakika › Dünya › Canlı Anlatım | Türkiye'de koronavirüs: 'Yurt dışı teması risk olmaya devam edecek' - Son Dakika Dünya
Canlı Anlatım | Türkiye'de koronavirüs: 'Yurt dışı teması risk olmaya devam edecek'
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: Bugün 29 yeni tanı kondu. Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu. Yurt dışı teması risk olmaya devam edecek. Tedbirleri sıkı uygulayalım
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Covid-19) ilişkin tedbirlerin sıkı tutulmasını istedi.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tespit edilen her vaka toplum için risk olmaktan çıkmıştır. Her yeni tanı üzücü fakat sizin için bir güvencedir." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 09:49
Son Dakika Rusya'da koronavirüs hastanesi için onlarca işçi kar altında çalışıyor Son dakika: Koronavirüs salgını, Dünya Sağlık Örgütü'ne de bulaştı 40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti