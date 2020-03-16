Son Dakika › Dünya › Canlı Anlatım | Türkiye'de son durum: Cuma namazı başta olmak üzere cemaatle namazlara ara veriliyor - Son Dakika Dünya
Canlı Anlatım | Türkiye'de son durum: Cuma namazı başta olmak üzere cemaatle namazlara ara veriliyor
6 saat önce
Canlı Anlatım | Türkiye'de son durum: Koronavirüs vakası sayısı 18'e çıktı.
Canlı Anlatım | Türkiye'de son durum: Koronavirüs vakası sayısı 18'e çıktı. Almanya'dan birkaç bin Türk, Türkiye'ye getirilip 14 gün karantinada bekletilecek. Türkiye'de bugüne kadar koronavirüs sebebiyle ölüm yaşanmadı.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 06:48
Son Dakika Merkel'in düzenlediği toplantıda basın mensupları 1 metre aralıklarla oturdu Son dakika: Trump: Koronavirüs salgını temmuz ya da ağustos ayında sona erebilir Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, çarşamba günü koronavirüsle ilgili eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vakaların hemen hemen tamamı 40 yaş üstünde