Canlı Anlatım | Türkiye'de son durum: Cuma namazı başta olmak üzere cemaatle namazlara ara veriliyor

Canlı Anlatım | Türkiye'de son durum: Koronavirüs vakası sayısı 18'e çıktı. Almanya'dan birkaç bin Türk, Türkiye'ye getirilip 14 gün karantinada bekletilecek. Türkiye'de bugüne kadar koronavirüs sebebiyle ölüm yaşanmadı.View on euronews