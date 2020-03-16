Son Dakika › Dünya › Canlı Anlatım | Türkiye'de son durum: Koronavirüs vakası sayısı 18'e çıktı - Son Dakika Dünya
Canlı Anlatım | Türkiye'de son durum: Koronavirüs vakası sayısı 18'e çıktı
6 saat önce
Koronavirüsün Avrupa'da en az görüldüğü ülkelerden biri Türkiye'de toplam vaka sayısının 18'e çıktığı belirtildi. Ülkede Covid 19 nedeniyle bugüne kadar herhangi bir ölüm yaşanmadı
Koronavirüsün Avrupa'da en az görüldüğü ülkelerden biri Türkiye'de toplam vaka sayısının 18'e çıktığı belirtildi. Ülkede Covid 19 nedeniyle bugüne kadar herhangi bir ölüm yaşanmadı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Az önce açıklanan ve yeni olan vaka sayısı, toplam 12'dir. Bunlardan 2'si ilk vakamızın temas çevresindendir. Şu ana kadar toplam vaka sayımızsa 18'dir. Vaka sayısı bilgisi açık, tam olarak bu şekildedir." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 09:33
Son Dakika Yoğunluğuyla meşhur Mecidiyeköy metrobüs durağı, koronavirüs korkusundan boş kaldı İtalya Başbakanı Conte "En riskli haftalardayız" deyip korkutan gerçeği açıkladı Koronavirüs nedeniyle konserlerini iptal eden ünlü isimler ekonomik olarak zarara uğradı Türkiye'ye gelmek için çağrıda bulunan 300 Türk vatandaşı yarın Fransa'dan hareket edecek