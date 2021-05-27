Canlı arama köpeği Una, afetlere böyle hazırlanıyor - Son Dakika

Canlı arama köpeği Una, afetlere böyle hazırlanıyor

27.05.2021 09:34
Canlı arama köpeği Una, afetlere böyle hazırlanıyor, System.String[]

ERZURUM, Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü'nde görevli canlı arama kurtarma köpeği Una, olası deprem afeti için özel olarak eğitiliyor.

ERZURUM, Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü'nde görevli canlı arama kurtarma köpeği Una, olası deprem afeti için özel olarak eğitiliyor. Yaklaşık 2 yıl süren zorunlu eğitimin ardından düzenlenen sınavı başarıyla geçen Una'ya, eğitmeni nezaretinde haftada 3 gün uygulamalı eğitim veriliyor.

Gelişmiş koku alma yetenekleri sayesinde deprem afetinde görev alacak olan 'Belçika malinous' cinsi canlı arama kurtarma köpeği Una, henüz 6 aylıkken uzmanlar tarafından eğitime alındı. Eğitimin ardından AFAD tarafından düzenlenen sınavı başarıyla geçen Una, Erzurum AFAD Müdürlüğü Köpekle Arama Ünitesi'nde görevlendirildi.

AFAD Köpek Eğitim Merkezi'nde tutulan Una, haftanın 3 günü, çeviklik parkuru, itaat, arazi ve enkazda arama kurtarma gibi konularda çalıştırılarak olası afetlerde hayat kurtarmak üzere eğitiliyor. Önce AFAD kampüsünde oluşturulan çeviklik parkuruna alınan Una'dan daha sonra enkaz alanına saklanan 2 kişiyi bulması isteniyor. Eğitmeni Tuncay Turhan'ın serbest bıraktığı Una, moloz yığınlarıyla kaplı enkaz alanındaki 2 kişinin yerini başarıyla tespit edince ödülü oyun oluyor.

Köpekle Arama Ünitesi Amiri Tuncay Turhan, Una'nın parkurda çeviklik, enkazda ise arama kabiliyetinin geliştirildiğini belirterek, "Arama kurtarma köpeklerini sadece bir yerde çalıştırmıyoruz. Yılın belirli zamanlarında tespit edilen bir yerde ülke genelinde görevli köpekler getirilerek eğitimden geçiriliyor. Eğitimin yanı sıra canlı aramada kullanılan köpekler AFAD tarafından iki yılda bir düzenlenen sınavlarda başarılı olmak zorunda" dedi.


Canlı arama köpeği Una, afetlere böyle hazırlanıyor
Canlı arama köpeği Una, afetlere böyle hazırlanıyor
Canlı arama köpeği Una, afetlere böyle hazırlanıyor
Canlı arama köpeği Una, afetlere böyle hazırlanıyor
Canlı arama köpeği Una, afetlere böyle hazırlanıyor
Canlı arama köpeği Una, afetlere böyle hazırlanıyor
Canlı arama köpeği Una, afetlere böyle hazırlanıyor
Canlı arama köpeği Una, afetlere böyle hazırlanıyor
Canlı arama köpeği Una, afetlere böyle hazırlanıyor
Canlı arama köpeği Una, afetlere böyle hazırlanıyor
Canlı arama köpeği Una, afetlere böyle hazırlanıyor
Canlı arama köpeği Una, afetlere böyle hazırlanıyor
Canlı arama köpeği Una, afetlere böyle hazırlanıyor
Canlı arama köpeği Una, afetlere böyle hazırlanıyor

Arama Kurtarma, Belçika, Erzurum, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Canlı arama köpeği Una, afetlere böyle hazırlanıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Din Kültürü öğretmeni, İçişleri Bakanı Soylu'ya silahlı fotoğrafıyla destek oldu, sosyal medyada gündem oldu Din Kültürü öğretmeni, İçişleri Bakanı Soylu'ya silahlı fotoğrafıyla destek oldu, sosyal medyada gündem oldu Kaçak içki ve sigaralar yakılarak imha edildi! Piyasa değerleri 10 milyon TL Kaçak içki ve sigaralar yakılarak imha edildi! Piyasa değerleri 10 milyon TL Oyuncu Ümit Erdim, pilot oldu! İlk yolculuğunda ünlü isimleri uçurdu Oyuncu Ümit Erdim, pilot oldu! İlk yolculuğunda ünlü isimleri uçurdu Son Dakika! Montrö bildirisine imza atan emekli amirallerden 84'ü ifadeye çağrıldı Son Dakika! Montrö bildirisine imza atan emekli amirallerden 84'ü ifadeye çağrıldı Derin ve Volkan'ın geçmişi ortaya çıkıyor! Sadakatsiz'in 31. bölüm 2. fragmanı yayınlandı Derin ve Volkan'ın geçmişi ortaya çıkıyor! Sadakatsiz'in 31. bölüm 2. fragmanı yayınlandı Hırsızlardan 3'ü polis çıktı! İstanbul'da sahte arama emriyle altın toptancısına soygun girişimi Hırsızlardan 3'ü polis çıktı! İstanbul'da sahte arama emriyle altın toptancısına soygun girişimi Villarreal kupayı kazandı, Galatasaray yıkıldı! Avrupa'da işimiz artık daha zor Villarreal kupayı kazandı, Galatasaray yıkıldı! Avrupa'da işimiz artık daha zor Sedat Peker'in Sedat Peker'in "Defne" imasına Canan Kaftancıoğlu'ndan çok sert sözler

Son Dakika Haberleri
09:36 Din Kültürü öğretmeni, İçişleri Bakanı Soylu'ya silahlı fotoğrafıyla destek oldu, sosyal medyada gündem oldu
09:24 Oyuncu Ümit Erdim, pilot oldu! İlk yolculuğunda ünlü isimleri uçurdu
09:19 Son Dakika! Montrö bildirisine imza atan emekli amirallerden 84'ü ifadeye çağrıldı
09:17 Maske zorunluluğu hayatımızdan çıkabilir! 1 Haziran'da normalleşme adımları başlıyor
09:15 Fotoğraf aşkına çıktığı trenin üstünde akıma kapıldı! 14 yaşındaki genç, yaşam mücadelesi veriyor
09:13 Derin ve Volkan'ın geçmişi ortaya çıkıyor! Sadakatsiz'in 31. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
09:10 Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan HSK'ya 4 üye atadı
09:07 Hırsızlardan 3'ü polis çıktı! İstanbul'da sahte arama emriyle altın toptancısına soygun girişimi
09:05 "Süper Çiçek Kanlı Ay" Türkiye'nin çeşitli yerlerinden görüldü! Vatandaşlar hemen telefonuna sarıldı
09:03 Rusya, koronavirüs aşısını hayvanlara uygulamaya başladı! 6 ay bağışıklık sağlıyor
Ünal Aysal'ın otelinde buluşturulan başkan adaylarına, Ünal Aysal'ın otelinde buluşturulan başkan adaylarına, "Birleşirseniz maddi destek veririz" sözü verildi         
09:37
Alışveriş yapan kadının etek altı görüntülerini çekti! Markette mide bulandıran anlar Alışveriş yapan kadının etek altı görüntülerini çekti! Markette mide bulandıran anlar         
09:31
Hülya Avşar, Masumiyet dizisinin neden final yaptığıyla ilgili konuştu: Televizyona uygun değildi, yeri dijitaldi Hülya Avşar, Masumiyet dizisinin neden final yaptığıyla ilgili konuştu: Televizyona uygun değildi, yeri dijitaldi         
09:28
Listede yok yok! Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen ABD'li 26 dev şirketin hangileri olduğu belli oldu Listede yok yok! Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen ABD'li 26 dev şirketin hangileri olduğu belli oldu         
09:21
Maske zorunluluğu hayatımızdan çıkabilir! 1 Haziran'da normalleşme adımları başlıyor Maske zorunluluğu hayatımızdan çıkabilir! 1 Haziran'da normalleşme adımları başlıyor         
09:18
Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan HSK'ya 4 üye atadı Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan HSK'ya 4 üye atadı         
09:11
Rusya, koronavirüs aşısını hayvanlara uygulamaya başladı! 6 ay bağışıklık sağlıyor Rusya, koronavirüs aşısını hayvanlara uygulamaya başladı! 6 ay bağışıklık sağlıyor         
09:03
Evlilik tartışması cinayetle bitti! Genç kız, babasını acımadan bıçakladı Evlilik tartışması cinayetle bitti! Genç kız, babasını acımadan bıçakladı         
23:56
İbrahim Tatlıses'in Oğuz Yılmaz pişmanlığı: İnşallah bana hakkını helal etmiştir İbrahim Tatlıses'in Oğuz Yılmaz pişmanlığı: İnşallah bana hakkını helal etmiştir         
22:22
Evli kadın kabusu yaşadı! Yardım istediği ambulans görevlileri şehir dışına götürüp, tecavüz etti Evli kadın kabusu yaşadı! Yardım istediği ambulans görevlileri şehir dışına götürüp, tecavüz etti         
22:18
Sedat Peker, Defne Samyeli'nin sert tepkisinin ardından özür diledi Sedat Peker, Defne Samyeli'nin sert tepkisinin ardından özür diledi         
20:11
Sedat Peker'in ''Defne'' tweetinin ardından Defne Samyeli'den ismini açıkla çağrısı Sedat Peker'in ''Defne'' tweetinin ardından Defne Samyeli'den ismini açıkla çağrısı         
19:50
Pınar Altuğ'un mini şortlu paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu Pınar Altuğ'un mini şortlu paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu         
19:09
Kanalizasyon tıkanınca korkunç cinayet ortaya çıktı! Kız arkadaşını öldürüp, ceset parçalarını klozete atmış Kanalizasyon tıkanınca korkunç cinayet ortaya çıktı! Kız arkadaşını öldürüp, ceset parçalarını klozete atmış         
17:57
Ünlü modele tek gece için 2.4 milyon TL teklif ettiler Ünlü modele tek gece için 2.4 milyon TL teklif ettiler         
16:02
Rus savaş pilotunun elinde tuttuğu haritada Türkiye detayı Rus savaş pilotunun elinde tuttuğu haritada Türkiye detayı         
14:30
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haber! Yapılandırma ile MTV ve trafik cezalarında büyük indirim yapılacak Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haber! Yapılandırma ile MTV ve trafik cezalarında büyük indirim yapılacak         
14:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2021 09:46:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Canlı arama köpeği Una, afetlere böyle hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement