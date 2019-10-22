Son Dakika Haberleri: CANLI: Ateşkesin bitimine saatler kala kritik Erdoğan-Putin görüşmesi
Son Dakika Dünya CANLI: Ateşkesin bitimine saatler kala kritik Erdoğan-Putin görüşmesi

CANLI: Ateşkesin bitimine saatler kala kritik Erdoğan-Putin görüşmesi

35 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'nin kuzeyinde yaşanan sıcak gelişmeleri görüşmek amacıyla Rusya'nın Soçi kentinde bir araya geldi. Türkiye'nin ABD ile yaptığı 5 günlük ateşkes anlaşması bugün TSi iile 22:00'da doluyor

CANLI: Ateşkesin bitimine saatler kala kritik Erdoğan-Putin görüşmesi, System.String[]

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na, Amerika Birleşik Devletleri ile varılan mutabakat çerçevesinde verilen 5 günlük süre Türkiye saatiyle 22: 00'da doluyor.


Erdoğan 'ateşkesin' bitimine saatler kala Rusya'nın Soçi kentine giderek mevkidaşı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 02:28 
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