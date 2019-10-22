CANLI: Ateşkesin bitimine saatler kala kritik Erdoğan-Putin görüşmesi
35 dakika önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'nin kuzeyinde yaşanan sıcak gelişmeleri görüşmek amacıyla Rusya'nın Soçi kentinde bir araya geldi. Türkiye'nin ABD ile yaptığı 5 günlük ateşkes anlaşması bugün TSi iile 22:00'da doluyor
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 02:28
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