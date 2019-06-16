Son Dakika Haberleri: Canlı - Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu canlı yayında karşı karşıya geliyor
Son Dakika Dünya Haber

Canlı - Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu canlı yayında karşı karşıya geliyor

30 dakika önce

Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım ile Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 23 Haziran'da yenilenmesine karar verdiği İstanbul seçimleri için kozlarını bu akşam canlı yayında paylaşıyor.

Canlı - Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu canlı yayında karşı karşıya geliyor, System.String[]
Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım ile Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 23 Haziran'da yenilenmesine karar verdiği İstanbul seçimleri için kozlarını bu akşam canlı yayında paylaşıyor.

Moderatörün kim olacağı ve programın hangi gün, hangi kanalda yayınlanacağı konusunda günler süren tartışmalar sonucunda ortak yayının 16 Haziran pazar günü tüm kanallara açık olacak şekilde yapılmasına karar verilmişti. Yayının moderatörlüğünü FOX TV'deki 'Çalar Saat' programının sunucusu gazeteci İsmail Küçükkaya yapacak.
Euronews.com'da Görüntüle
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 05:38 
Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İsmail Küçükkaya, Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınında nasıl sorular soracak? Türkiye Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu ortak yayınına kilitlendi YKS'ye giren öğrencilere "Binali Yıldırım seti" dağıtıldı Trump'tan New York Times'a sert tepki

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.6.2019 18:08:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Canlı - Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu canlı yayında karşı karşıya geliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]