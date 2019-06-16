Canlı - Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu canlı yayında karşı karşıya geliyor
30 dakika önce
Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım ile Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 23 Haziran'da yenilenmesine karar verdiği İstanbul seçimleri için kozlarını bu akşam canlı yayında paylaşıyor.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 05:38
Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım
ile Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu
, Yüksek Seçim Kurulu
'nun (YSK) 23 Haziran'da yenilenmesine karar verdiği İstanbul
seçimleri için kozlarını bu akşam canlı yayında paylaşıyor.
Moderatörün kim olacağı ve programın hangi gün, hangi kanalda yayınlanacağı konusunda günler süren tartışmalar sonucunda ortak yayının 16 Haziran pazar günü tüm kanallara açık olacak şekilde yapılmasına karar verilmişti. Yayının moderatörlüğünü FOX TV
'deki 'Çalar Saat' programının sunucusu gazeteci İsmail Küçükkaya
yapacak.
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