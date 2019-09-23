Son Dakika Haberleri: CANLI: Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde yaşanan gelişmeler
Son Dakika Dünya Haber

CANLI: Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde yaşanan gelişmeler

54 dakika önce

Hükümet, iş dünyası ve sivil toplum liderlerinin biraraya geldiği BM İklim Hareketi Zirvesi'nde katılımcılar küresel çaplı bu dev soruna dikkat çekmek ve harekete geçmek için önemli adımlar atıyor. Zirvede konuşulan ve öne çıkan haberleri canlı bloğumuzdan takip edebilirsiniz.

CANLI: Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde yaşanan gelişmeler, System.String[]

İklim değişikliğinin etkileri dünya çapında her zamankinden daha fazla hissedilir hale geldi. Hükümetler her ne kadar Paris İklim Anlaşması kapsamında iklim değişikliğiyle mücadele için kendi yol haritalarını çizmiş olsa da, bu planlar küresel ısınmanın daha vahim sonuçlara varmadan 2 derece ile sınırlandırılması için yetersiz kalabilabilir.


Ülkelerin iklim değişiğikliğiyle mücadele gücünü arttırmak ve mücadele stratejilerini güçlendirmek hedefiyle yeni yollar ve pratik yöntemler bulmayı amaçlayan Birleşmiş Milletler İklim Hareketi Zirvesi Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentindeki toplandı.

Euronews.com'da Görüntüle

Birleşmiş Milletler, Hükümet, Paris, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 07:30 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hong Kong'da sular durulmuyor: Çin bayrağı nehre atıldı
Aleyna Tilki, Ahmet Kaya'nın mezarına bıraktığı not ve çantasındaki mesajıyla dikkat çekti Usta sanatçı Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan İki Gözüm filminin çekimleri ailenin karşı çıkmasına rağmen başladı Küresel ısınmayı reddeden Trump'ın İklim Zirvesi'ne katılması şaşkınlık yarattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 20:25:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: CANLI: Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde yaşanan gelişmeler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]