CANLI: Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde yaşanan gelişmeler
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Hükümet, iş dünyası ve sivil toplum liderlerinin biraraya geldiği BM İklim Hareketi Zirvesi'nde katılımcılar küresel çaplı bu dev soruna dikkat çekmek ve harekete geçmek için önemli adımlar atıyor. Zirvede konuşulan ve öne çıkan haberleri canlı bloğumuzdan takip edebilirsiniz.
İklim değişikliğinin etkileri dünya çapında her zamankinden daha fazla hissedilir hale geldi. Hükümetler her ne kadar Paris İklim Anlaşması kapsamında iklim değişikliğiyle mücadele için kendi yol haritalarını çizmiş olsa da, bu planlar küresel ısınmanın daha vahim sonuçlara varmadan 2 derece ile sınırlandırılması için yetersiz kalabilabilir.
Ülkelerin iklim değişiğikliğiyle mücadele gücünü arttırmak ve mücadele stratejilerini güçlendirmek hedefiyle yeni yollar ve pratik yöntemler bulmayı amaçlayan Birleşmiş Milletler İklim Hareketi Zirvesi Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentindeki toplandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 07:30
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