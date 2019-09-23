CANLI: Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde yaşanan gelişmeler
50 dakika önce
Hükümet, iş dünyası ve sivil toplum liderlerinin biraraya geldiği BM İklim Hareketi Zirvesi'nde katılımcılar küresel çaplı bu dev soruna dikkat çekmek ve harekete geçmek için önemli adımlar atıyor.
Hükümet, iş dünyası ve sivil toplum liderlerinin biraraya geldiği BM İklim Hareketi Zirvesi'nde katılımcılar küresel çaplı bu dev soruna dikkat çekmek ve harekete geçmek için önemli adımlar atıyor. Zirvede konuşulan ve öne çıkan haberleri canlı bloğumuzdan takip edebilirsiniz.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 07:33
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