Son Dakika Haberleri: CANLI: Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde yaşanan gelişmeler
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CANLI: Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde yaşanan gelişmeler

50 dakika önce

Hükümet, iş dünyası ve sivil toplum liderlerinin biraraya geldiği BM İklim Hareketi Zirvesi'nde katılımcılar küresel çaplı bu dev soruna dikkat çekmek ve harekete geçmek için önemli adımlar atıyor.

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Hükümet, iş dünyası ve sivil toplum liderlerinin biraraya geldiği BM İklim Hareketi Zirvesi'nde katılımcılar küresel çaplı bu dev soruna dikkat çekmek ve harekete geçmek için önemli adımlar atıyor. Zirvede konuşulan ve öne çıkan haberleri canlı bloğumuzdan takip edebilirsiniz.

CANLI: Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde yaşanan gelişmeler

Birleşmiş Milletler, Hükümet, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 07:33 
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