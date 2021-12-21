Canlı böcek müzesi - Son Dakika

Peru'nun başkenti Lima'da böcek toplayıcılığı yapan Moises Paredes, kurucusu olduğu canlı böcek müzesiyle hem farkındalık oluşturuyor hem de peygamber devesi türlerinin çeşitliliğini bütün dünyaya göstermek istiyor.

2015'te geçirdiği bir kaza sonucu ölümün kıyısından geri dönen Paredes, peygamber devesi böceğinin büyüsüne kapılır ve o tarihten itibaren kendini bu böcekleri toplayarak çoğaltmaya ve dünyaya tanıtmaya adar.

Peygamber devesine özel ilgi duyan insanların bu böcekleri kendi habitatlarından almamaları için böyle bir müze kurduğunu belirten Moises Paredes, isteyen herkese yetiştirdiği peygamber devesi böceklerinden verebileceğini ifade etti.

Sosyal medyanın gücünü kullanarak binlerce takipçiye ulaşan Paredes, canlı böcek müzesinde yetiştirdiği böceklerin güzelliklerini bütün dünyaya anlatmaya çalışıyor.