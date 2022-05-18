Canlı bomba eylemi hazırlığı yapıyorlardı! Afrin'de 2 kadın terörist yakalandı

Suriye'nin kuzey batısında, Halep iline bağlı Afrin ilçesinde canlı bomba eylemi hazırlığındaki 2 PKK/KCK-PYD/ YPG'li kadın teröristin yakalandı.

OPERASYONLA YAKALANDILAR

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suriye Görev Gücü (Afrin) tarafından yapılan çalışmalarda; 2 yabancı uyruklu kadının canlı bomba eylemi için Mümbiç'ten hareketle Aziz üzerinden Afrin'e geleceği bilgisinin elde edildiği belirtildi. Bugün yapılan operasyonla PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensubu 2 teröristin yakalandığı kaydedildi.

PATLAYICI DÜZENEK VE CANLI BOMBA YELEĞİ ELE GEÇİRİLDİ

Teröristlerin üzerlerinde yapılan aramada, uzaktan kumanda düzenekli 5,6 kilogram C4 tipi plastik patlayıcı yüklü demir bilyelerle güçlendirilmiş, 4 elektrikli fünye ateşleme sistemi olan, canlı bomba yeleğinin ele geçirildiği bilgisi verildi.