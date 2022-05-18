Canlı bomba eylemi hazırlığı yapıyorlardı! Afrin'de 2 kadın terörist yakalandı - Son Dakika
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Canlı bomba eylemi hazırlığı yapıyorlardı! Afrin'de 2 kadın terörist yakalandı

18.05.2022 17:29

Suriye'nin Afrin ilçesinde canlı bomba eylemi hazırlığı yapan 2 PKK/KCK-PYD/YPG'li kadın teröristi yakalandı. Teröristler üzerinde yapılan aramada, 5.6 kilogram C4 tipi plastik patlayıcı yüklü demir bilyelerle güçlendirilmiş canlı bomba yeleği ele geçirildi.

Suriye'nin kuzey batısında, Halep iline bağlı Afrin ilçesinde canlı bomba eylemi hazırlığındaki 2 PKK/KCK-PYD/ YPG'li kadın teröristin yakalandı.

OPERASYONLA YAKALANDILAR

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suriye Görev Gücü (Afrin) tarafından yapılan çalışmalarda; 2 yabancı uyruklu kadının canlı bomba eylemi için Mümbiç'ten hareketle Aziz üzerinden Afrin'e geleceği bilgisinin elde edildiği belirtildi. Bugün yapılan operasyonla PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensubu 2 teröristin yakalandığı kaydedildi.

Facianın eşiğinde dönüldü! Afrin'de canlı bomba eylemi hazırlığındaki 2 terörist yakalandı

PATLAYICI DÜZENEK VE CANLI BOMBA YELEĞİ ELE GEÇİRİLDİ

Teröristlerin üzerlerinde yapılan aramada, uzaktan kumanda düzenekli 5,6 kilogram C4 tipi plastik patlayıcı yüklü demir bilyelerle güçlendirilmiş, 4 elektrikli fünye ateşleme sistemi olan, canlı bomba yeleğinin ele geçirildiği bilgisi verildi.

Facianın eşiğinde dönüldü! Afrin'de canlı bomba eylemi hazırlığındaki 2 terörist yakalandı
Facianın eşiğinde dönüldü! Afrin'de canlı bomba eylemi hazırlığındaki 2 terörist yakalandı
Facianın eşiğinde dönüldü! Afrin'de canlı bomba eylemi hazırlığındaki 2 terörist yakalandı
Facianın eşiğinde dönüldü! Afrin'de canlı bomba eylemi hazırlığındaki 2 terörist yakalandı
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Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Suriye, Bomba, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Canlı bomba eylemi hazırlığı yapıyorlardı! Afrin'de 2 kadın terörist yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Canlı bomba eylemi hazırlığı yapıyorlardı! Afrin'de 2 kadın terörist yakalandı - Son Dakika
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