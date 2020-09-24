Canlı bomba olması istenen DEAŞ sanığına 7,5 yıl hapis - Son Dakika

Canlı bomba olması istenen DEAŞ sanığına 7,5 yıl hapis

ZONGULDAK'ta, 'DEAŞ terör örgütü üyeliği'nden haklarında 7'şer yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan ve Suriye uyruklu olan, 1'i tutuklu 4 şüpheli hakkında karar verildi.

Canlı bomba olması istenen DEAŞ sanığına 7,5 yıl hapis, System.String[]

ZONGULDAK'ta, 'DEAŞ terör örgütü üyeliği'nden haklarında 7'şer yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan ve Suriye uyruklu olan, 1'i tutuklu 4 şüpheli hakkında karar verildi. Mahkeme heyeti, canlı bomba olması istenen tutuklu sanık Walid Halaf'ı 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, 7 Temmuz 2018'de DEAŞ üyesi Suriyeli şüphelilerin bulunduğu eve düzenlediği operasyonda, 1'i kadın 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden Amer Abdulkerim Zeidan, Walid Halaf ve Zeidan Abdulkerim Zeidan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sulaf A. adlı kadın ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçlarından 7'şer yıl 6'şar ay ile 15'er yıl arasında değişen hapis cezaları talebiyle dava açıldı. Cumhuriyet savcısının hazırladığı iddianamede; örgüt üyelerinden oluşturulan 'WhatsApp' grubunda, bir DEAŞ terör örgütü üyesinin bomba yüklü araçla eylem gerçekleştirmeyi planladığı ve bunu da operasyonda tutuklanan Walid Halaf'ın yapmasını istediği, kabul etmemesi durumunda ailesinin öldürüleceği iddia edilerek, tehdit edildiği ortaya çıktı.Zonguldak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 19 Eylül 2019'daki duruşmasında, tutuklu sanıklardan Amer Abdulkerim Zeidan ile Zeidan Abdulkerim Zeidan'ın tahliyesine karar verildi. Davanın dün görülen karar duruşmasında ise tutuklu sanık Walid Halaf ve avukatlar yer aldı. Mahkeme heyeti, Abdulkerim Zeidan ve Sulaf A.'nın üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair her türlü şüpheden uzak delil elde edilemediğinden beraatlerine karar verdi. Zeidan Abdulkerim Zeidan'ın ise 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapse çarptırılması kararlaştırıldı. Tutuklu sanık Walid Halaf da aynı suçtan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.


Karar, Terör, Dava, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 13:02 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Canlı bomba olması istenen DEAŞ sanığına 7,5 yıl hapis - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 24 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 74 can kaybı, 1721 yeni vaka tespit edildi Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu! Kadroda sürpriz isimler var İmamoğlu ile Taksiciler Odası yöneticileri arasında 6 bin taksi tartışması: Sesini yükseltme lütfen Maske takması konusunda uyarılan kadın, hastanede terör estirdi Eski futbolcu Emre Aşık'ı öldürmek isteyen eşi Yağmur Aşık'ın 20 yıla kadar hapsi istendi Maske denetiminde polisleri eniştesiyle tehdit eden kurye, çark etti: Eniştem Gebze'de servis şoförü Ağabeyli Göleti tamamlanınca milli ekonomiye her yıl 3,7 milyon lira kazandıracak Merkez Bankası'nın rezervleri 1 milyar 869 milyon dolar azaldı
Hatay'da 8 farklı noktada orman yangını çıkartan şahıs suçüstü yakalandı Hatay'da 8 farklı noktada orman yangını çıkartan şahıs suçüstü yakalandı         
19:35
Prof. Dr. Naci Görür: Depremin yeri endişe verici, 7.2 büyüklükte deprem beklediğimiz fayı tetikleyebilir Prof. Dr. Naci Görür: Depremin yeri endişe verici, 7.2 büyüklükte deprem beklediğimiz fayı tetikleyebilir         
18:59
Kontrolden çıkarak devrilen otomobildeki hemşire hayatını kaybetti Kontrolden çıkarak devrilen otomobildeki hemşire hayatını kaybetti         
18:37
İntihar süsü verilen cinayette yasak aşk şüphesi: Eşimin mesajlaştığını gördüm İntihar süsü verilen cinayette yasak aşk şüphesi: Eşimin mesajlaştığını gördüm         
18:17
"Kişiye özel" ilan açan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ'ın görevine son verildi         
17:50
Dünyanın en zengin futbolcusu Faiq Bolkiah, Maritimo'ya transfer oldu Dünyanın en zengin futbolcusu Faiq Bolkiah, Maritimo'ya transfer oldu         
17:25
Hatalı basım 100 TL'lik iki banknotu DMD hastası çocuğunun tedavisi için 250 bin TL'ye satışa çıkardı Hatalı basım 100 TL'lik iki banknotu DMD hastası çocuğunun tedavisi için 250 bin TL'ye satışa çıkardı         
16:12
Ağabeyli Göleti tamamlanınca milli ekonomiye her yıl 3,7 milyon lira kazandıracak Ağabeyli Göleti tamamlanınca milli ekonomiye her yıl 3,7 milyon lira kazandıracak         
15:45
Eski gelin adayı Ayça Ekin Beğen, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu Eski gelin adayı Ayça Ekin Beğen, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu         
15:29
Merkez Bankası'nın rezervleri 1 milyar 869 milyon dolar azaldı Merkez Bankası'nın rezervleri 1 milyar 869 milyon dolar azaldı         
14:51
Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi         
14:45
Avrasya Tüneli'ne trafik sıkışıklığını yüzde 90 azaltabilen sistem kuruldu Avrasya Tüneli'ne trafik sıkışıklığını yüzde 90 azaltabilen sistem kuruldu         
13:54
Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu         
13:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor?         
13:28
"Ersin Düzen 400 bin TL maaş alıyor" iddiasının arkasında duran milletvekili Atilla Sertel rest çekti: Beni mahkemeye versin         
13:19
Vezneci, arkadaşlarını uyardığı hatalı parayla 10 dakika sonra kendisi karşılaştı Vezneci, arkadaşlarını uyardığı hatalı parayla 10 dakika sonra kendisi karşılaştı         
13:19
Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı         
10:24
FETÖ'nün 'Maceracısı' Murat Yeni 8 yıl hapse mahkum edildi FETÖ'nün 'Maceracısı' Murat Yeni 8 yıl hapse mahkum edildi         
09:34
Hırsızlık yapan genç kadın, güvenlik kameralarına yakalandı Hırsızlık yapan genç kadın, güvenlik kameralarına yakalandı         
09:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2020 19:49:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Canlı bomba olması istenen DEAŞ sanığına 7,5 yıl hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei