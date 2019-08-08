Canlı bomba paniği... Kadının üzerindeki düzenek sökülerek kontrollü bir şekilde patlatıldı
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Canlı bomba paniği... Kadının üzerindeki düzenek sökülerek kontrollü bir şekilde patlatıldı ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da üzerinde canlı bomba düzeneği olan bir kişi, polis tarafından yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:03 Kaynak: İHA
Canlı bomba paniği... Kadının üzerindeki düzenek sökülerek kontrollü bir şekilde patlatıldı ŞANLIURFA - Şanlıurfa
'da üzerinde canlı bomba düzeneği olan bir kişi, polis tarafından yakalandı. Düzenek ise polis tarafından kontrollü bir şekilde imha edildi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Eyyübiye
ilçesinde yer alan ve Balıklıgöl
'e yaklaşık 100 metre mesafede bulunan Haşimiye Meydanı civarındaki Meşarkiye Caddesi'nde, üzerinde canlı bomba düzeneği olan bir kadın terörist yakalandı. Polis
tarafından son anda yakalanan terörist gözaltına alınırken, üzerindeki düzenek ise sökülerek fünye ile patlatıldı. Polis ekipleri bölgeye giriş çıkışları kapattı.
Olay yerindeki inceleme devam ediyor.
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