Canlı bomba yeleği ile çekilmiş fotoğrafı ele geçirilen şahıs tutuklandı - Son Dakika

Sakarya'da polis ekiplerince 2 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 4 yabancı uyruklu DEAŞ şüphelisi yakalanırken, operasyonun devamında ise daha öncesinde canlı bomba yeleği ile çekilmiş fotoğrafına ulaşıldığı iddia edilen şahıs tutuklandı.



Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, geçtiğimiz günlerde Serdivan ve Erenler ilçesinde 2 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyon kapsamında M.K.M., H.İ., J.A.M. ile T.K.K. isimli yabancı uyruklu oldukları öğrenilen 4 şüpheli yakalandı. Operasyonun devamında ise yakalanan şüpheli M.K.M.'nin kardeşi olduğu ve daha öncesinde canlı bomba yeleği ile çekilmiş fotoğraflarına ulaşıldığı iddia edilen A.K.M.'de Adapazarı ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.



Emniyette işlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan şüphelilerden M.K.M., H.İ. ve canlı bomba yeleği ile çekilmiş fotoğrafı olduğu iddia edilen A.K.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden J.A.M.'ye ev hapsi verilirken, T.K.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAKARYA