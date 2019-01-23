Canlı Bombayım Kendimi Patlatacağım" Diye Kendini İhbar Etti
21 dakika önce
Adana'da bir kişi ankesörlü telefonla polisi arayarak kendisini "ben canlı bombayı kendimi patlatacağım" diye etti.
Adana
'da bir kişi ankesörlü telefonla polisi arayarak kendisini "ben canlı bombayı kendimi patlatacağım" diye etti. Kısa sürede yakalanan zanlı basın mensuplarına," O muhtar olduysa ben vali olurum" diye ilginç bir cevap verdi.
Olay, Seyhan
İlçesi'nde bulunan Adana Merkez
Otogarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi otogar içerisinde bulunan ankesörlü telefon ile 155 polis imdat hattını aradı. Polisi aradıktan sonra, canlı bombayı kendimi patlatacağım diye kendisini ihbar etti. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Otogarda yapılan çalışmada ihbarı gerçekleştiren kişi yakalandı.
Şahsın üzeri didik aranırken her hangi bir suç unsuruna rastlanmazken ihbarın olumsuz olduğu anlaşıldı. Şahıs gözaltına alındı. Polis aracına bindirildiği sırada bansın mensuplarının kendini neden canlı bomba olarak ihbar ettin sorusuna," O muhtar olduysa vali ben olurum" diye cevap verdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 06:37 Kaynak: İHA
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