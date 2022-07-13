Canlı canlı dolandırıldık! – Buna kanmayın!

2022 yılı itibariyle dolandırıcılık olaylarının sayısında ciddi bir artış söz konusu. İnsanların binbir zorluklarla çalışarak kazandıkları paralara göz diken dolandırıcılar, adeta pes dedirten yöntemlerle karşımıza çıkmaya devam ediyorlar. Bunun yeni bir örneğini kısa bir süre önce yaşadık. Prodüksiyon ekibimizden Rıza Coşkun, İstanbul Dağıtım Merkezi'nden aradıklarını söyleyen kişiler tarafından dolandırılmaya çalışıldı. Biz de başka insanların bu gibi oyunlara kanmaması adına neler yaşadığımızı en ince ayrıntısına kadar aktardık.

Sahte tebligatla dolandırmaya çalıştılar

ShiftDelete.Net YouTube kanalında farklı içerikler ile karşınıza çıkmaya devam ediyoruz. Bu videomuzda Prodüksiyon ekibinden Rıza Coşkun'un yaşadığı dolandırıcılık olayını en ince ayrıntısına kadar aktardık. Sözü daha fazla uzatmadan sizleri videomuzla baş başa bırakalım. İyi seyirler!

Dolandırıcılar, insanları en hassas olduğu noktalardan vurmaya çalışıyorlar. Yöntemleri günden güne değişse de temelde hepsi aynı mantıkla hareket ediyor. Prodüksiyon ekibimizden Rıza Coşkun da bu kategoriye girecek bir yolla dolandırılmaya çalışıldı.

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İstanbul Dağıtım Merkezi'nden aradıklarını söyleyen dolandırıcılar, Rıza'nın üzerine 2017 yılından tebligat olduğunu ve daha önce kendisine gönderilmesine rağmen sistemde kendisine ulaşmadığını gördüklerini söyledi. Tabii tebligat denince insanın aklına dava gibi birçok konu geliyor. Bu da yukarıda bahsettiğimiz hassas nokta olayıyla örtüşüyor.

Bu safhada "kurum" olarak daha fazla bilgi veremeyeceklerini ifade eden kişi, bizleri avukat olarak lanse edilen birisine yönlendiriyor. Söz konusu kişi, Rıza'nın 2017 yılında bir bahis sitesine kaydolduğunu ve bu nedenle borçlardan dolayı kendisine dava açılacağını ve hatta hapis cezasının bile olabileceğini söyledi.

Bizden para istendiği nokta tam da burası. Avukat olduğunu söyleyen kişi, dosyanın henüz mahkemeye gitmediğini, ancak adliyeye gönderilme tarihine ihtiyacı olduğunu ifade ederek bizden ilk başta arayan numarayı aramamızı istedi. Ayrıca Rıza'ya 6 bin 200 TL bandında bir para ödemesi gerektiğini ve burada 300 TL avukatlık ücreti alınacağını, geri kalan miktarın da kendisine 24 saat içinde iade edileceğini söyledi.

Sahte avukatın Rıza'dan istemiş olduğu dosyanın adliyeye sevk tarihini sahte İstanbul Dağıtım Merkezi'ni aradığımızda öğreniyoruz: 04.07.2022 saat 11: 35. Bu bilgiyle avukat olduğunu söyleyen kişiyi aradığımızda ise bizden avukatlık ücreti kesildikten sonra iade edilecek miktar için IBAN numaramızı istiyor.

Bu süreçte gerçek İstanbul Dağıtım Merkezi'ni aradığımızda bizlere dosya numarası verme veya avukata yönlendirme gibi bir durumun kesinlikle söz konusu olmadığını söylediler. Öte yandan adınıza açılmış olan davaları görebilmek için Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi veya kısaca UYAP'ı tercih edebilirsiniz. Yani bu gibi durumlarda tek önceliğiniz devletin resmi kurumları olmalı. Öte yandan telefon numaralarını da resmi web sitelerinden kolayca alabilirsiniz.