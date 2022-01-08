Üye Girişi
Canlı canlı toprağa gömülen gençler konuştu: Bize işkence edip uyuşturucu içtiler - Son Dakika

Canlı canlı toprağa gömülen gençler konuştu: Bize işkence edip uyuşturucu içtiler

08.01.2022 08:30

İstanbul'da yılbaşı gecesi kaldıkları apartın sahibiyle kavga eden 2 genç silahla yaralandı. Abdullah A. tarafından ormana götürülen gençlere kendi mezarları kazdırıldı. Burada boyunlarına kadar toprağa gömülen mağdurlardan Ali K.Ç. ifadesinde "Bize önce mezar kazdırdılar. Sonra kafamız dışarıda kalacak şekilde bizi gömdüler. O sırada uyuşturucu madde bile içtiler. Bizi ölüme terk edip olay yerinden ayrıldılar. Yarım saat mezardan çıkmak için uğraştık." diye konuştu.

Beyoğlu'nda bir apartta kalan Ali K.Ç. (39) ile Muhammet Ç. (36), apart sahibi Abdullah A. ile 31 Aralık'ta kira parası nedeniyle tartıştı. İkili arasındaki gerginlik, Ali K.Ç.'nin markete emanet için bıraktığı lüks saatin Abdullah A. tarafından satın alınmasıyla daha da tırmandı.

SİLAHLA YARALANIP KAÇIRILDILAR

Apart sahibini darp edip olay yerinden ayrılan iki arkadaş, yeni yılın ilk saatlerinde Şişhane'de gezerken, içinde Abdullah A. ve arkadaşları Mücahit B., Fırat A. ve Güven E.'nin bulunduğu araçtan silahlı saldırıya uğradı. Mücahit B., ayağı ve omzundan vurduğu iki arkadaşı araca aldı ve direksiyonu Eyüpsultan'daki ormanlık alana kırdı.

MEZARLARINI KAZDIRDI

Sabah'ın haberine göre araçtaki kazma ve kürekle iki arkadaşa mezar kazdıran Abdullah A., mezar kazma işlemi bittikten sonra ikiliyi boyunlarına kadar mezara gömdü.

Önce silahla vurulup sonra diri diri gömülen gençler konuştu: Bizi gömüp uyuşturucu içtiler

"BORÇ YÜZÜNDEN KAVGA ETTİK"

İstanbul İl Jandarma ekipleri tarafından kurtarılan Mağdur Ali K.Ç.'nin ifadesinde şu sözler yer aldı: "Ben Abdullah A.'ya bin 500 lira borç vermiştim. 31 Aralık saat 21.00 sularında apart sahibi bu şahıs Muhammet Ç. ile beni apart odasını daha pahalıya kiralamak için bizi buradan çıkartmak istedi. Ben de borcunu ver o zaman çıkarız dedim. Apartın resepsiyonunda tartışmaya başladık. Aramızda kavga yaşandı. Yılbaşı gecesi saat 02.00 sıralarında Abdullah A. arkadaşlarıyla birlikte yanımıza geldi. Aramızda yine arbede yaşandı. Ayağımızın yanına doğru ateş ettiler. Daha sonra uzaklaştılar.

"KAMERA KAYITLARININ OLDUĞU DİSKİ AKVARYUMUN İÇİNE ATMIŞ"

Gece saat 05.00 sıralarında Muhammet Ç. ile aparta gittik. Apart sahibi Abdullah A. 13 numaralı odadaymış. Odanın içinde arkadaşları da vardı. Burada yine arbede yaşandı. Mücahit B. isimli kişi bana ve arkadaşıma kurşun sıkarak yaraladı. Kurşunlardan biri koluma isabet etti. Muhammed Ç.'nin ise bel kısmına mermi isabet etti. Ardından bizi darp etmeye devam ettiler. Cep telefonlarımızı ve kimliklerimizi aldılar. Abdullah A. güvenlik kamera kayıtlarının olduğu harddiski resepsiyondaki akvaryumun içine atmış. Sonrasında ise onu alıp yok ettiğini duydum.

"BİZİ ÇUKURA SOKUP ÜZERİMİZE TOPRAK ATTILAR"

Saat sabah 07.00 sıralarında bizi, bir işletmeden kazma kürek aldıktan sonra bilmediğimiz bir ormanlık alana götürdüler. Ormana geldiğimizde şahıslar bizi yine darp etmeye devam etti. Sonrasında yanlarında getirdikleri kazma ve kürekle toprağı kazmamızı istediler. Bir süre toprağı kazdıktan sonra çukura girmemizi isteyip üzerimize toprak atmaya başladılar. Sadece kafamız toprağın üzerinde kalacak şekilde gömüldük.

"YARIM SAAT UĞRAŞIP KENDİMİZİ KURTARDIK"

Bu sırada şüpheliler uyuşturucu madde kullanmaya başladı. Daha sonra arabaya binip gittiler. Biz ise yaklaşık yarım saat uğraş verip gömülü yerden kendimizi kurtardık. Bu sırada jandarma ekipleri yanımıza gelerek bizi hastaneye götürdü' dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor."

YORUMLAR
500

Uyuşturucu, İstanbul, Yılbaşı, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Canlı canlı toprağa gömülen gençler konuştu: Bize işkence edip uyuşturucu içtiler - Son Dakika


İBB Sözcüsü Murat Ongun: Müfettişler sadece terör soruşturması için gelmedi İBB Sözcüsü Murat Ongun: Müfettişler sadece terör soruşturması için gelmedi         
08:24
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur         
07:54
70 bine dayanan vakalar sonrası kısıtlamalar geri gelecek mi? 70 bine dayanan vakalar sonrası kısıtlamalar geri gelecek mi?         
17:14
Yarın bir yıldız daha Trabzon'a geliyor Yarın bir yıldız daha Trabzon'a geliyor         
16:36
Esprileri pişti oldu! Cem Yılmaz'a gönderme yapan Doğu Demirkol'a Mustafa Sandal destek verdi Esprileri pişti oldu! Cem Yılmaz'a gönderme yapan Doğu Demirkol'a Mustafa Sandal destek verdi         
15:54
Yiğit Bulut'un havalimanında gümrüksüz marketten alışveriş yaptığı iddiası Meclis gündemine taşındı Yiğit Bulut'un havalimanında gümrüksüz marketten alışveriş yaptığı iddiası Meclis gündemine taşındı         
15:28
Kazakistan'da eylemcilerin isteği ne? İşte protestolara son vermek için talepleri Kazakistan'da eylemcilerin isteği ne? İşte protestolara son vermek için talepleri         
15:03
"Koronaya çözüm için Bill Gates" tutuklansın diyen Hakan Ural'ı Gani Müjde'den cevap: Paket tamam "Koronaya çözüm için Bill Gates" tutuklansın diyen Hakan Ural'ı Gani Müjde'den cevap: Paket tamam         
14:13
Elçin Sangu'nun "Allah belasını versin" dediği kişinin Fahriye Evcen olduğu iddia edildi Elçin Sangu'nun "Allah belasını versin" dediği kişinin Fahriye Evcen olduğu iddia edildi         
12:27
Son Dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı, eylemciler için orduya ateş açma emri verdi Son Dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı, eylemciler için orduya ateş açma emri verdi         
12:13
Özkiraz paylaştı: 21 farklı şirketin yaptırdığı 103 anketin ortalamasına göre AK Parti ve MHP'de sistematik düşüş var Özkiraz paylaştı: 21 farklı şirketin yaptırdığı 103 anketin ortalamasına göre AK Parti ve MHP'de sistematik düşüş var         
11:38
Doktorlar gözlerine inanamadı! 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo çıktı Doktorlar gözlerine inanamadı! 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo çıktı         
11:20
MasterChef Türkiye'de Sergen ve Dilara aşk yaşıyor iddiasına yanıt geldi MasterChef Türkiye'de Sergen ve Dilara aşk yaşıyor iddiasına yanıt geldi         
11:19
Trabzonspor'un başarılı ismi Abdulkadir arkadaşlarına veda etti Trabzonspor'un başarılı ismi Abdulkadir arkadaşlarına veda etti         
10:44
Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı         
10:01
Kazakistan'ın Türkiye büyükelçisinden iddia : Ülkeyi karıştırmak için özel ekipler devreye sokuldu Kazakistan'ın Türkiye büyükelçisinden iddia : Ülkeyi karıştırmak için özel ekipler devreye sokuldu         
09:55

Son Dakika Haberleri
08:24 İBB Sözcüsü Murat Ongun: Müfettişler sadece terör soruşturması için gelmedi
08:16 Rus Dışişleri'nden ABD'ye yanıt: ABD evinize girdiğinde hayatta kalmak ve soyulmamak zordur
08:07 Hafta sonu plan yapanlar dikkat: Meteoroloji'den sağanak uyarısı!
08:01 Yolcu otobüsü kamyonetle çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 2 kişi yaşamını yitirdi
07:54 ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur
07:52 Oyuncu Dilara Aksüyek, Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddiasına "sadece arkadaşız" dedi
07:51 Elinde sigarayla uykuya daldı, çıkan yangında yaşamını yitirdi
00:22 Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili görevden alındı, yerine Nazif Yılmaz atandı
00:07 Lille'den resmen Adana Demirspor'a geldi! İşte o isim
00:01 Son dakika: Memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2022 08:37:14. #1.13#
SON DAKİKA: Canlı canlı toprağa gömülen gençler konuştu: Bize işkence edip uyuşturucu içtiler - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement