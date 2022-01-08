Canlı canlı toprağa gömülen gençler konuştu: Bize işkence edip uyuşturucu içtiler - Son Dakika

Beyoğlu'nda bir apartta kalan Ali K.Ç. (39) ile Muhammet Ç. (36), apart sahibi Abdullah A. ile 31 Aralık'ta kira parası nedeniyle tartıştı. İkili arasındaki gerginlik, Ali K.Ç.'nin markete emanet için bıraktığı lüks saatin Abdullah A. tarafından satın alınmasıyla daha da tırmandı.

SİLAHLA YARALANIP KAÇIRILDILAR

Apart sahibini darp edip olay yerinden ayrılan iki arkadaş, yeni yılın ilk saatlerinde Şişhane'de gezerken, içinde Abdullah A. ve arkadaşları Mücahit B., Fırat A. ve Güven E.'nin bulunduğu araçtan silahlı saldırıya uğradı. Mücahit B., ayağı ve omzundan vurduğu iki arkadaşı araca aldı ve direksiyonu Eyüpsultan'daki ormanlık alana kırdı.

MEZARLARINI KAZDIRDI

Sabah'ın haberine göre araçtaki kazma ve kürekle iki arkadaşa mezar kazdıran Abdullah A., mezar kazma işlemi bittikten sonra ikiliyi boyunlarına kadar mezara gömdü.

"BORÇ YÜZÜNDEN KAVGA ETTİK"

İstanbul İl Jandarma ekipleri tarafından kurtarılan Mağdur Ali K.Ç.'nin ifadesinde şu sözler yer aldı: "Ben Abdullah A.'ya bin 500 lira borç vermiştim. 31 Aralık saat 21.00 sularında apart sahibi bu şahıs Muhammet Ç. ile beni apart odasını daha pahalıya kiralamak için bizi buradan çıkartmak istedi. Ben de borcunu ver o zaman çıkarız dedim. Apartın resepsiyonunda tartışmaya başladık. Aramızda kavga yaşandı. Yılbaşı gecesi saat 02.00 sıralarında Abdullah A. arkadaşlarıyla birlikte yanımıza geldi. Aramızda yine arbede yaşandı. Ayağımızın yanına doğru ateş ettiler. Daha sonra uzaklaştılar.

"KAMERA KAYITLARININ OLDUĞU DİSKİ AKVARYUMUN İÇİNE ATMIŞ"

Gece saat 05.00 sıralarında Muhammet Ç. ile aparta gittik. Apart sahibi Abdullah A. 13 numaralı odadaymış. Odanın içinde arkadaşları da vardı. Burada yine arbede yaşandı. Mücahit B. isimli kişi bana ve arkadaşıma kurşun sıkarak yaraladı. Kurşunlardan biri koluma isabet etti. Muhammed Ç.'nin ise bel kısmına mermi isabet etti. Ardından bizi darp etmeye devam ettiler. Cep telefonlarımızı ve kimliklerimizi aldılar. Abdullah A. güvenlik kamera kayıtlarının olduğu harddiski resepsiyondaki akvaryumun içine atmış. Sonrasında ise onu alıp yok ettiğini duydum.

"BİZİ ÇUKURA SOKUP ÜZERİMİZE TOPRAK ATTILAR"

Saat sabah 07.00 sıralarında bizi, bir işletmeden kazma kürek aldıktan sonra bilmediğimiz bir ormanlık alana götürdüler. Ormana geldiğimizde şahıslar bizi yine darp etmeye devam etti. Sonrasında yanlarında getirdikleri kazma ve kürekle toprağı kazmamızı istediler. Bir süre toprağı kazdıktan sonra çukura girmemizi isteyip üzerimize toprak atmaya başladılar. Sadece kafamız toprağın üzerinde kalacak şekilde gömüldük.

"YARIM SAAT UĞRAŞIP KENDİMİZİ KURTARDIK"

Bu sırada şüpheliler uyuşturucu madde kullanmaya başladı. Daha sonra arabaya binip gittiler. Biz ise yaklaşık yarım saat uğraş verip gömülü yerden kendimizi kurtardık. Bu sırada jandarma ekipleri yanımıza gelerek bizi hastaneye götürdü' dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor."