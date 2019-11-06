Son Dakika Haberleri: 'Canlı cenaze': Hayatın kıymetini anlamak için ölümü tecrübe ediyorlar
Son Dakika Dünya 'Canlı cenaze': Hayatın kıymetini anlamak için ölümü tecrübe ediyorlar

'Canlı cenaze': Hayatın kıymetini anlamak için ölümü tecrübe ediyorlar

8 saat önce

Güney Kore'de düzenlenen "canlı cenaze" etkinliğine 25 binden fazla insan katıldı. Kendi cenaze portreleri önünde vasiyetlerini yazdıktan sonra kefenleriyle tabutların içine girerek ölümü hissetmeye çalışanlar arasında çok sayıda genç de bulunuyor.

'Canlı cenaze': Hayatın kıymetini anlamak için ölümü tecrübe ediyorlar, System.String[]

Güney Kore'de düzenlenen "canlı cenaze" etkinliğine 25 binden fazla insan katıldı. Başkent Seul'de 2012 yılından beri hizmet veren Hyowon Şifa Merkezi'nde düzenlenen seanslara katılanlar, "ölüm simülasyonu" ile yaşam kalitelerini artırmayı hedefliyor. Kendi cenaze portreleri önünde vasiyetlerini yazdıktan sonra kefenleriyle tabutların içine girerek ölümü hissetmeye çalışanlar arasında çok sayıda genç de bulunuyor.


"Rekabetçi toplumun olumsuz etkilerine karşı ölüm tecrübesi"


"Canlı cenaze" seansına katılan yüzlerce gençten biri olan 28 yaşındaki üniversite öğrencisi Choi Jin-kyu, rekabetin üst düzeyde olduğu bir toplumda psikolojik olarak rahatlamak için bu yola baş vurduğunu belirtiyor.

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Güney Kore, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 03:28 
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