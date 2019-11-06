'Canlı cenaze': Hayatın kıymetini anlamak için ölümü tecrübe ediyorlar

Güney Kore'de düzenlenen "canlı cenaze" etkinliğine 25 binden fazla insan katıldı. Başkent Seul'de 2012 yılından beri hizmet veren Hyowon Şifa Merkezi'nde düzenlenen seanslara katılanlar, "ölüm simülasyonu" ile yaşam kalitelerini artırmayı hedefliyor. Kendi cenaze portreleri önünde vasiyetlerini yazdıktan sonra kefenleriyle tabutların içine girerek ölümü hissetmeye çalışanlar arasında çok sayıda genç de bulunuyor.



"Rekabetçi toplumun olumsuz etkilerine karşı ölüm tecrübesi"



"Canlı cenaze" seansına katılan yüzlerce gençten biri olan 28 yaşındaki üniversite öğrencisi Choi Jin-kyu, rekabetin üst düzeyde olduğu bir toplumda psikolojik olarak rahatlamak için bu yola baş vurduğunu belirtiyor.