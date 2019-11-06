Son Dakika Haberleri: 'Canlı cenaze': Hayatın kıymetini anlamak için ölümü tecrübe ediyorlar
Son Dakika Dünya 'Canlı cenaze': Hayatın kıymetini anlamak için ölümü tecrübe ediyorlar

'Canlı cenaze': Hayatın kıymetini anlamak için ölümü tecrübe ediyorlar

6 saat önce

Güney Kore'de düzenlenen "canlı cenaze" etkinliğine 25 binden fazla insan katıldı.

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Güney Kore'de düzenlenen "canlı cenaze" etkinliğine 25 binden fazla insan katıldı. Kendi cenaze portreleri önünde vasiyetlerini yazdıktan sonra kefenleriyle tabutların içine girerek ölümü hissetmeye çalışanlar arasında çok sayıda genç de bulunuyor.

'Canlı cenaze': Hayatın kıymetini anlamak için ölümü tecrübe ediyorlar

Güney Kore, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 07:52 
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