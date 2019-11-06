'Canlı cenaze': Hayatın kıymetini anlamak için ölümü tecrübe ediyorlar
6 saat önce
Güney Kore'de düzenlenen "canlı cenaze" etkinliğine 25 binden fazla insan katıldı.
Güney Kore'de düzenlenen "canlı cenaze" etkinliğine 25 binden fazla insan katıldı. Kendi cenaze portreleri önünde vasiyetlerini yazdıktan sonra kefenleriyle tabutların içine girerek ölümü hissetmeye çalışanlar arasında çok sayıda genç de bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 07:52
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