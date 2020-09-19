Canlı cerrahi eşliğinde interaktif oturum - Son Dakika

Canlı cerrahi eşliğinde interaktif oturum

- Canlı cerrahi eşliğinde interaktif oturum Medicana Prokoloji Günleri, canlı cerrahi eşliğinde interaktif oturumla gerçekleştirildi.

- Canlı cerrahi eşliğinde interaktif oturum

BURSA - Medicana Prokoloji Günleri, canlı cerrahi eşliğinde interaktif oturumla gerçekleştirildi.

Medicana Bursa Hastanesi konferans salonunda gerçekleştirilen etkinliğe yaklaşık 40 hekim katıldı. Ayrıca salgın sebebiyle sınırlı tutulan katılımcılar için ise zoom üzerinden bağlantı gerçekleştirildi. Yaklaşık olarak 400 hekimin katılımıyla canlı cerrahiyi izlendi. Hekimler teknikleri bir taraftan izlerken, diğer taraftan da bilim insanları ile yeni yöntemleri tartışma fırsatı buldu. Sabah 09.30'da başlayan ve 7 farklı ameliyatın yapıldığı canlı cerrahi gün boyu devam etti.

Oturumda, Mediana Bursa Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ersin Öztürk, Prof. Dr. Sezai Leventoplu ve Op. Dr. Barış Gülcü, proktoloji makat bölge hastalıklarında güncel tedavileri hekimler ile paylaştı. Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Remzi Karşı, "Tıbbi bilgi ve deneyimin paylaşılması sağlık sektöründe önemli bir yere sahiptir. Bu kapsamda doktorlarımızın deneyimlerini ve ülkemizin sahip olduğu sağlık teknolojilerini, konusunda uzman ve tıbbi gelişmeler açısından ülkesinde önemli role sahip kıymetli hekimlerimizle paylaşıyor olmak bizim için bir gurur vesilesi. Atak Cerrahi İşbirliği ile gerçekleştirdiğimiz Proktoloji Günleri etkinliği ile Medicana Bursa Hastanesi, bilimsel sorumluluk anlayışıyla, genel cerrahi proktoloji alanında da konuklarımız olarak gördüğümüz hastalarımıza sağladığı faydaların yanında bilgiyi ve tecrübeyi paylaşarak, her açıdan örnek bir merkez olma yolunda bir adım daha atmıştır" dedi.

Medicana Bursa Hastanesi olarak cerrahların uzmanlığını teknolojik alt yapımız ile destekliyor, doğru teknolojilere yatırım yapıyoruz diyen Karşı, "Teknolojiyi önemseyen, odağında hasta olan ve hastaya en iyi hizmeti vermeyi hedefleyen bir hastane olmanın sorumluluğu ile güçlü hekim kadromuz ve teknolojik alt yapımız ile çok daha yararlı ve vizyon katan çalışmalar yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Canlı cerrahi eşliğinde interaktif oturum

Genel Cerrahi, Bursa, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 14:42 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Canlı cerrahi eşliğinde interaktif oturum - Son Dakika

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