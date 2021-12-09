CANLI ÇİÇEKLERİN TADINI ÇOK SEVDİLER - Son Dakika
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CANLI ÇİÇEKLERİN TADINI ÇOK SEVDİLER

09.12.2021 19:11
CANLI ÇİÇEKLERİN TADINI ÇOK SEVDİLER

CANLI ÇİÇEKLERİN TADINI ÇOK SEVDİLERBağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı kursiyerleri, ünlü pasta şefi Beyza Çevik ve Ziraat Mühendisi Merve Gülistan Aydın'ın yönlendirmeleriyle organik meyveler kullanarak canlı çiçeklerle rengarenk pastalar yaptılar.

CANLI ÇİÇEKLERİN TADINI ÇOK SEVDİLER

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı kursiyerleri, ünlü pasta şefi Beyza Çevik ve Ziraat Mühendisi Merve Gülistan Aydın'ın yönlendirmeleriyle organik meyveler kullanarak canlı çiçeklerle rengarenk pastalar yaptılar. İlk kez canlı çiçek yemek deneyiminde bulunan engelliler, pastanın tadı karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Ünlü pasta şefi Beyza Çevik ve Ziraat Mühendisi Merve Gülistan Aydın, Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda eğitim gören Aşçılık Sınıfı öğrencileriyle bir araya geldi. Kursiyerlerle derse giren Çevik, onlara canlı çiçeklerle pasta yapmayı öğretti. Mutfak tezgahının başına toplanan öğrenciler, Çevik'in anlatımları doğrultusunda kursiyerler, profiterol hamurundan yapılan kurabiyelerin içine hiçbir katkı maddesi bulunmayan krema, çikolata koydular. Çilek parçacıkları yerleştirilen pasta, menekşe ve kasımpatı gibi yenilebilir çiçeklerle süslendi. Özverili çalışmaların neticesinde ortaya rengarenk görünümlü pastalar çıktı.

Pastaya farklı bir aroma kattı

Ders sonunda her öğrenci kendi tasarladığı pastanın tadına baktı. Çiçekleri yeme konusunda tereddüt ettiğini söyleyen Hasan Hüseyin Kılıç isimli engelli, "Çiçeklerin bu anlamda kullanıldığını bilmiyordum. Hayatımda ilk defa çiçek yedim. Çekinerek çiçeği ağzıma götürdüm ancak korktuğum kadar değilmiş. Pastaya farklı bir aroma kattı. Çok beğendim herkese de tavsiye ederim" dedi.

Kaliteli gıda bilincini aşıladılar

Engellilere kaliteli gıda bilincini aşılamayı amaçladıklarını söyleyen Ziraat Mühendisi Merve Gülistan Aydın ise "Burada doğa sınıfıyla yetiştirdiğimiz çiçekleri kullandık. Tamamı organik olan ürünlerden pasta yaptık. Çok lezzetli olan çiçekler çocukların sevgisiyle daha da lezzetli hale geldi" diye konuştu.

Etkinlik sonunda kursiyerler, öğretmen ve arkadaşlarına da çiçekli pastalardan ikram ettiler.

Oluşturulma Tarihi : 09. 12. 2021 Fotoğrafı İndir Fotoğrafı İndir Fotoğrafı İndir Fotoğrafı İndir Fotoğrafı İndir Haberler Bağcılar'a e-Spor Merkezi Açılıyor Engelliler Çikolata Yapmayı Öğrendi Enderunlu Çocuklar, Yerli Teknolojiyi Konuştu Engelliler, Tiyatro Oyununda Buluştu Engelliler, Kendi Tasarımlarıyla Podyuma Çıktı Öğretmenler, Akran Zorbalığını Azaltmak İçin Almanya'da... Engelliler Başarılarıyla Üniversite Öğrencilerine İlham... İklim Değişikliğiyle Mücadele Devam Ediyor Avrupa Yakası'nın En Büyük Tarım Kredi Mağazası... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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Kaynak: Habermetre

Bağcılar Belediyesi, Feyzullah Kıyıklık, Ziraat Mühendisi, Aydın, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum CANLI ÇİÇEKLERİN TADINI ÇOK SEVDİLER - Son Dakika

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