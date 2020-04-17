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Canlı | Covid-19 salgınında son durum: Dünya ve Türkiye'de son gelişmeler
6 saat önce
Dünya genelinde 17 Nisan 2020 itibarıyla koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 160 bini geçti. Salgında şu ana kadar 145 bini aşkın Covid-19 hastası hayatını kaybetti, virüs bulaşan 550 binin üzerinde kişi de gördükleri tedavinin ardından iyileşti
Dünya genelinde 17 Nisan 2020 itibarıyla koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 160 bini geçti.
Salgında şu ana kadar 145 bini aşkın Covid-19 hastası hayatını kaybetti, virüs bulaşan 550 binin üzerinde kişi de gördükleri tedavinin ardından iyileşti.
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18.04.2020 01:34:39. #1.13#
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