Son dakika haberleri... EBA'da ders veren öğretmen çiftin 1,5 yaşındaki çocukları balkondan düşüp öldü - Son Dakika

EBA'da ders veren öğretmen çiftin 1,5 yaşındaki çocukları balkondan düşüp öldü

KONYA - Konya'nın Çumra ilçesinde farklı okullarda öğretmenlik yapan öğretmen çiftin, EBA sisteminde ders vermek için komşularına bıraktıkları 1,5 yaşındaki çocukları 7. katın balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, dün Çumra ilçesi İzzetbey Mahallesinde bulunan 7 katlı bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı farklı okullarda sınıf öğretmeni olarak çalışan Mustafa ve Deniz Bayram çifti EBA üzerinden canlı ders verebilmek için bir buçuk yaşındaki çocukları Kumsal Bayram'ı üst katlarında oturan komşularına bıraktı. EBA üzerinden öğrencilere ders veren baba Mustafa Bayram ders arasında çocuğunu bıraktığı komşusuna yemek almaya çıktı. Bu sırada komşusunun kapıyı açmaya geldiği sırada iddiaya göre minik Kumsal, balkonda bulunan üzerine çıktıktan sonra dengesini kaybederek 7. kattan aşağıya düştü. Çocuğun aşağıya düştüğünü fark eden ailesi ve komşusu aşağıya inerken, çevredekilerde ambulansa haber verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde minik Kumsal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Küçük çocuğun cenazesi kaldırıldığı hastanedeki incelemelerin ardından merkez Karatay ilçesindeki Hacıveyis Camisine getirildi. Cenaze sırasında baba Mustafa Bayram ayakta durmakta zorluk çekti. Burada kılınan cenaze namazının ardından Kumsal bebek gözyaşları içinde Üçler Mezarlığına defnedildi.