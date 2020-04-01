Canlı dersler başladı, 'Ekran Sınıfı'nda zili teknoloji çaldı - Son Dakika

Online platformda ders programına uygun olarak sınıf oluşturan öğretmenler ve öğrenciler, uzaktan eğitim sürecinde okulu eve getiriyor.

Koronavirüs önlemleri kapsamında eğitime 30 Nisan'a kadar 'uzaktan eğitim'e devam edilmesi kararının ardından öğretmen ve öğrenciler ekrandan birebir okuldaymış gibi işlenen dersler ile müfredatı takip ediyorlar. Online platformda ders programına uygun olarak sınıf oluşturan öğretmenler ve öğrenciler, uzaktan eğitim sürecinde okulu eve getiriyor.

30 yıllık bir eğitim kurumu olarak 'Tek kampüs, Tek okul' disiplininde, 'sürdürülebilir eğitim ile başarı'yı sağlayan Uğur Koleji'nin anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise olarak tüm sınıflarıyla ders programına uyumlu online eğitime geçiş yaptı. Öğretmenlerin birebir yönlendirmeleri ile oluşturulan 'ekran sınıfı'nda öğrenciler haftalık ders programı ile uyumlu canlı ders düzeninde konu işliyorlar. Tüm ödevler ve ders notları öğretmenler tarafından k12 sistemine yükleniyor. #evdekal günlerinde ihtiyaç duyan tüm öğrenciler diledikleri zaman rehberlik birimi ile de okuldaki gibi birebir canlı görüşme yapabiliyorlar.

"KONULARDA GERİ KALMAMALARINI SAĞLIYORUZ"

Florya Uğur Koleji Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Burak Balkaya, "Öğretmenlerimiz ders zilini çalarak öğrencilerini ekran başında bir sınıf oluşturuyorlar ve canlı olarak derslerini işliyorlar. Öğrenciler ekran başında okuldaymış gibi ders dinliyor, soru sorup yanıtı canlı olarak alabiliyorlar. Canlı konu anlatımları, dijital ders notları, interaktif soru çözümleri ve videolu soru-cevap anlatımlarının olduğu bir program oluşturduk. Öğrencilerimiz, eğitmenlerimiz tarafından konularında geri kalmamak üzere programlı bir şekilde gün içerisinde okuldaymış gibi yönlendiriliyorlar. Üniversite sınavı hazırlık sürecimizi de online olarak sürdürüyoruz" dedi.

"PANİK YOK, BİLİNÇLENME VE ÖNLEM VAR"

Öğrencilerin K12 online platform üzerinden tüm derslerin içeriklerine ulaşabildiklerini belirten Burak Balkaya, "Teknolojik altyapımızın gücü ile 'uzaktan eğitim" modeline geçişte adaptasyon sürecimiz hızlı oldu. Online ders içeriklerimizi ivedilikle hazırladık ve öğrencilerimize sunduk. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimiz sınıf arkadaşlarıyla ve öğretmenleriyle tüm gün interaktif olarak iletişim halindeler. Öğretmenlerinin verdiği ders programına uygun olarak, ekranda birbirlerini görerek, sınıf oluşturuyorlar. Online platform üzerinden ders işliyorlar, sohbet ediyorlar. Öğretmenlerimiz K12 sistemine tüm ders notlarını ve ödevleri yüklüyorlar. Öğrencilerimiz müfredata uygun olarak güncel video ders anlatımlarına ulaşabiliyorlar. Öğrencilerimize önlemin riskten güçlü olacağını anlatarak, bu süreçte panik olmamaları için rehberlik desteğini online olarak canlı görüşme şeklinde sunuyoruz. Bu süreyi, aklın ve bilimin ışığında daha çok çalışıp, daha çok üreterek değerlendiriyoruz" diye konuştu.

(İHA)