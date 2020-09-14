Öğretmenden beklenmeyen hareket; Canlı ders sırasında sigara içti - Son Dakika

Yeni eğitim öğretim yılında Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde uzaktan eğitim sırasında bir öğretmen skandala imza attı. Uzaktan eğitim sırasında sigara içerken bir veli tarafından görüntülenen öğretmen Esra B. hakkında idari soruşturma başlatıldı.

ÖĞRETMEN HAKKINDA İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adapazarı Şirinevler Mahallesi'ndeki Şirinevler Ortaokulu'nda görevli İngilizce öğretmeni Esra B., iddiaya göre, uzaktan eğitim kapsamında internet üzerinden ders verirken sigara içti. Durumu fark eden bir veli, öğretmeni sigara içerken görüntüledi. Ardından da Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayette bulundu. Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, öğretmen hakkında idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.