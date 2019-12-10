Son Dakika Haberleri: Canlı: Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmet Ali Nobel Barış Ödülü'nü alıyor
Son Dakika Dünya Canlı: Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmet Ali Nobel Barış Ödülü'nü alıyor - Son Dakika Dünya

Canlı: Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmet Ali Nobel Barış Ödülü'nü alıyor

6 saat önce

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmet Ali Nobel Barış Ödülü'nü alıyor

Canlı: Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmet Ali Nobel Barış Ödülü'nü alıyor, System.String[]

2019 Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmet Ali'ye ödülü Norveç'in başkenti Oslo'da veriliyor.


Etiyopya Başbakanı Ahmet Ali'nin ödüle komşu ülke Eritre ile barışı sağlama çabaları nedeniyle layık görüldü.

Euronews.com'da Görüntüle

Ahmet Ali, Etiyopya, Norveç, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:16 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bana Nobel ödülü verilirse almam
MSB'den soykırım destekçisi Handke'ye Nobel ödülü verilmesine tepki geldi Yunanistan eski Dışişleri Bakanı Bakoyannis: Türkiye ile savaşa girersek yalnız kalırız ABD Başkanı Trump'a "görevi kötüye kullanma" suçlaması

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 21:35:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Canlı: Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmet Ali Nobel Barış Ödülü'nü alıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]