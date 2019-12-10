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Canlı: Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmet Ali Nobel Barış Ödülü'nü alıyor
6 saat önce
Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmet Ali Nobel Barış Ödülü'nü alıyor
2019 Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmet Ali'ye ödülü Norveç'in başkenti Oslo'da veriliyor.
Etiyopya Başbakanı Ahmet Ali'nin ödüle komşu ülke Eritre ile barışı sağlama çabaları nedeniyle layık görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:16
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