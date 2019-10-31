Canlı | Fenerbahçe Başkanı Ali Koç konuşuyor

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Başkan Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:



Talihsiz bir yıl geçirdik. Zor bir sene olarak geçti. Seçildiğimizden sonra böyle bir senaryo çiz deseydiniz çizemezdik. Tahmin ettiğimizden daha kötü bir senaryoyla karşılaştık. Kriz yönetmekten reform süreci yavaşladı. Yaptığımız güzel işler de var. Sermaye artırımı, sıcak para, sponsorluklarla 120-130 milyon euro kadar bir girdimiz oldu. Sıkıntımız, yarattığımız gelirleri kullanamıyoruz. %80-90'ı finans kurumlarına gidiyor. 674 milyon liralık bir faiz yükümüz var. Fenerbahçe'nin bütün operasyonu çevirebilmesi için her sezon 1,2 milyar TL'ye ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin yarattığı nakit, 800 milyon ile 1 milyar TL arasında değişiyor. Bankaların yeniden yapılandırması, bir borç yapılandırmasından çok, borç tasfiyesi. İmza attıktan sonra yönetimlerin manevra alanı daralıyor. Bu modelin Fenerbahçe için işlemeyeceği aşikar. Biz de birinci günden temellüke gireceğimiz bir şeyi imzalamak istemiyoruz.