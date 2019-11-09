CANLI | Gençlerbirliği - Kayserispor
6 saat önce
Süper Lig'in 11. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği, evinde Kayserispor'u konuk ediyor.
Süper Lig'in 11. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği, evinde Kayserispor'u konuk ediyor.
Eryaman Stadı'nda 15: 00'da başlayacak mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek. Bein Sports'tan canlı yayınlanan maçı bu sayfadan da anbean takip edebilirsiniz.
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Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 03:15
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