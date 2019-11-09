CANLI | Gençlerbirliği - Kayserispor

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Eryaman Stadı'nda 15: 00'da başlayacak mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek. Bein Sports 'tan canlı yayınlanan maçı bu sayfadan da anbean takip edebilirsiniz.

Süper Lig'in 11. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği , evinde Kayserispor 'u konuk ediyor.

Haber Yayın Tarihi:

Galatasaray'dan 10 Kasım için özel forma

Gençlerbirliği evinde Kayserispor'u 2-1 mağlup etti! Süper Lig'in en genç gol atan ismi Emre Demir oldu