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CANLI | Gençlerbirliği - Kayserispor

6 saat önce

Süper Lig'in 11. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği, evinde Kayserispor'u konuk ediyor.

CANLI | Gençlerbirliği - Kayserispor, System.String[]

Süper Lig'in 11. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği, evinde Kayserispor'u konuk ediyor.


Eryaman Stadı'nda 15: 00'da başlayacak mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek. Bein Sports'tan canlı yayınlanan maçı bu sayfadan da anbean takip edebilirsiniz.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Gençlerbirliği, Kayserispor, Eryaman, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 03:15 
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