Canlı hayvan borsasında kan aktı: 2 yaralı - Son Dakika

Canlı hayvan borsasında kan aktı: 2 yaralı
Sakarya'nın Erenler ilçesinde canlı hayvan borsasında hayvan satışıyla alakalı çıkan kavga sonucunda bir kişi ayağından vurularak yaralanırken bir kişide darp sonucu yaralandı.
Sakarya'nın Erenler ilçesinde canlı hayvan borsasında hayvan satışıyla alakalı çıkan kavga sonucunda bir kişi ayağından vurularak yaralanırken bir kişide darp sonucu yaralandı.
Olay, Erenler ilçesi Alancuma Mahallesi sınırlarında bulunan Sakarya Ticaret Odası Canlı Hayvan Borsası pazarında saat 09.00 sıralında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, satışın yapıldığı alanda hayvan alım satımıyla alakalı A.F.(30) ve D.Y.G.(35) kavga etmeye başladı. Aralarında yaşanan kavga esnasında D.Y.G. belinden çıkardığı silah ile A.F.'nin ayağına ateş etti. Olayda A.F. vurularak, D.Y.G. ise olay esnasında vücuduna aldığı darbelerle yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA
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