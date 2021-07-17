Canlı hayvan borsasında 'kontrollü' satışlar başladı - Son Dakika

Canlı hayvan borsasında 'kontrollü' satışlar başladı

Kahramanmaraş'ta Canlı Hayvan Borsası'nda bayrama sayılı günler kala yoğunluklar başladı.

Kahramanmaraş'ta Canlı Hayvan Borsası'nda bayrama sayılı günler kala yoğunluklar başladı. Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan bayrama yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir bünyesinde bulunan "Canlı Hayvan Borsası'nda" bayrama sayılı günler kala yoğunluklar başladı. Kontrollü Normalleşme sürecine uygun olarak hizmet veren tesise giriş çıkışlarda "HES Kodu" sorgulaması yapılırken, geleneksel kurban pazarlıkları da sosyal mesafeye uygun olarak gerçekleştiriliyor. Büyükşehir Belediyesi Mahalle ve Tarım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki tesiste satışı gerçekleşen kurbanlar da sıkı kontrollerden geçiyor. Uzman Veteriner hekimler tarafından sağlık durumları, küpeleri ve kayıtları kontrol edilen küçük ve büyükbaş hayvanlar, tesiste de belirli periyotlarla kontrol ediliyor. Kurban almak isteyen vatandaşları da yönlendiren uzman ekipler, bilgilendirici broşürler dağıtarak kurban alışverişinin sağlıklı şartlarda gerçekleşmesini sağlıyor. - KAHRAMANMARAŞ

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