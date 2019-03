Canlı Hayvan Fiyatları 2018'de Arttı

Kültür sığır fiyatı 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 21,5 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK ), 2018 canlı hayvan ve hayvansal ürün fiyatları ve üretim değeri verilerini açıkladı. Buna göre; bir önceki yıla göre; 2018 yılında büyükbaş hayvanlardan kültür sığır fiyatı yüzde 21,5 artarak 7 bin 347 TL, melez sığır fiyatı yüzde 26,7 artarak 6 bin 1 TL olurken, küçükbaş hayvanlardan; merinos koyun fiyatı yüzde 15,9 artışla 922 TL, kıl keçisi fiyatı ise yüzde 29,9 artışla 742 TL oldu. Kümes hayvanlarından et tavuğu fiyatı yüzde 10,7 artarak 16,38 TL ve yumurta tavuğu fiyatı yüzde 38,5 artarak 24,20 TL olarak gerçekleşti.İNEK SÜTÜ FİYATI BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE YÜZDE 19,1 ARTTI2018 yılında bir önceki yıla göre; inek sütü fiyatı yüzde 19,1 artarak 1,47 TL, koyun sütü fiyatı ise yüzde 14,7 artarak 2,77 TL oldu. Kırmızı et fiyatlarından; sığır eti fiyatı yüzde 4,8 artarak 28,76 TL, koyun eti fiyatı yüzde 14,5 artarak 31,85 TL olarak gerçekleşti.CANLI HAYVAN DEĞERİ BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE YÜZDE 24,1 ARTTI2018 yılında, canlı hayvan değeri yüzde 24,1 artışla 146,2 milyar TL oldu. Büyükbaş hayvanların değeri bir önceki yıla göre yüzde 23,4 artarak 104 milyar TL, küçükbaş hayvanların değeri yüzde 32,6 artarak 37 milyar TL olurken, kümes hayvanlarının değeri ise yüzde 7,2 azalarak yaklaşık 4,9 milyar TL oldu.HAYVANSAL ÜRÜN ÜRETİM DEĞERİ 2018 YILINDA 79,1 MİLYAR TL OLDUHayvansal ürün toplam üretim değeri 2018 yılında yüzde 13,2 artarak 79,1 milyar TL oldu. Toplam süt üretim değeri 35 milyar TL, bal üretim değeri yaklaşık 3,7 milyar TL, yumurta üretim değeri 7,5 milyar TL ve kırmızı et üretim değeri 32,5 milyar TL oldu.(İHA)