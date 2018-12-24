Canlı Hayvan Pazarı Borsası Bölgede Ekonomiyi Canlandırdı
33 dakika önce
Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde bölgede hayvancılığı canlandırılması beklenen Canlı Hayvan Pazarı ve Borsası çevre ilçelerden gelen vatandaşlarların da yararlandığı pazar olma yolunda ilerliyor.
Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde bölgede hayvancılığı canlandırılması beklenen Canlı Hayvan Pazarı ve Borsası çevre ilçelerden gelen vatandaşlarların da yararlandığı pazar olma yolunda ilerliyor.
Bölgenin ana geçim kaynağı olan hayvancılığa hitap edebilecek boyutta, belediye tarafından Cumhuriyet Mahallesi, Orman Sokak adresinde bulunan Aslanapa Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı ve Borsası, çevre ilçelerden gelen satıcılar ve alıcılarla bölgede söz sahibi bir pazar olma yolunda. Pazarda büyük baş hayvanlar 5 bin TL ile 9 bin, küçük baş hayvanlar 800 TL ile 2 bin TL arasında alıcı buluyor.
Aslanapa Belediye Başkanı Asaf Akar, yaptığı açıklamada, "Belediye olarak üreticilerin hayvanlarını satabilecekleri sağlıklı, düzenli ve huzurlu bir alan oluşturduk. Bu pazar haftada bir gün hayvan pazarı olarak hizmet veriyor. Amacımız Aslanapa bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızın yetiştirdikleri hayvanları satabilecekleri güzel bir alan oluşturmaktı. Üretici ile alıcıyı bir noktada buluşturmak için bu merkezi yaptık. Bu alanda aynı zamanda çay ocağı, mescit, tuvalet ve duş alma yerleri gibi tüm sosyal imkanları biz belediye olarak hazırladık. Burada kalanların, buraya gelenlerin sosyal ihtiyacını giderecek tüm imkanları da sizlere tahsis etmiş oluyoruz. Çevre ilçelerimizden de pazarımıza taleo oldukça yoğun" diye konuştu.(YD-EFE) - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:29 Kaynak: İHA
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