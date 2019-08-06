Son Dakika Haberleri: Canlı Hayvan Pazarı törenle açıldı
Son Dakika Güncel Haber

Canlı Hayvan Pazarı törenle açıldı

3 saat önce

Kütahya'da Canlı Hayvan Pazarı düzenlenen törenle kurbanlık satışları için açıldı.

Canlı Hayvan Pazarı törenle açıldı, System.String[]
Kütahya'da Canlı Hayvan Pazarı düzenlenen törenle kurbanlık satışları için açıldı.

Törende konuşan Belediye Başkanı Alim Işık, hayvan pazarının bin 500 büyükbaş, 10 bin de küçükbaş hayvan kapasiteli olduğunu bildirdi.

Kütahya Belediyesi'nin Tavşanlı Çevre Yolu üzerindeki Canlı Hayvan Pazarı, Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Kütahya İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Orhan Özçalık, MHP Kütahya İl Başkanı Ferhan Yıldırım, Belediye Başkan Yardımcıları Salih Özden, İlyas Bahar, Ali İhsan Ertaş, Murat Arık ve Fatih Gölgeli ile protokol mensuplarının katılımı ile açıldı.

Belediye Başkanı Alim Işık, pazarın çevresinde bulunan otoparkın ücretsiz hale getirildiğini kaydetti.

Işık, "Canlı Hayvan Pazarı'nda son 2 yılda uygulanan ücretler neyse o geçerli olacak. Buradaki hiç bir ücrette artış yapmadık. Pazarda amacımız halkımıza ve üreticilerimize hizmetin en iyisi sunmaktır. Ayrıca bu yıl otopark ücreti de almayacağız. Bayramlar, milletimizin birlik ve beraberliğini pekiştirdiği, dargınlıkların giderildiği müstesna günlerdir" diye konuştu.

Canlı Hayvan Pazarı'nın bayramın 3. gününe kadar açık kalacağı belirtildi.(EFE-) - KÜTAHYA
Kütahya Belediyesi, Alim Işık, Tavşanlı, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Bülent Turan'ı Kaz Dağları açıklamasına tepki gösterdi
AB'den Türkiye'deki sığınmacılar için 127 milyon euroluk ek kaynak MİT'ten VIP Yakın Koruma Eğitimi Teknoloji devi Apple kredi kartı çıkarıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.8.2019 16:00:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Canlı Hayvan Pazarı törenle açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]