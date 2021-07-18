Canlı hayvan pazarında hareketlilik arttı - Son Dakika

Erzurum, Erzincan, Ağrı ve Kars'ta büyük ve küçükbaş hayvan satışının yapıldığı pazarlarda, Kurban Bayramı öncesi yoğunluk yaşanıyor.

Kentlerde sabahın erken saatlerinde hayvanlarını araçlarla il merkezindeki hayvan pazarına götüren besiciler, özenle yetiştirdikleri kurbanlıklarını satabilmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Sıkı pazarlıkların yapıldığı pazarda küçükbaş hayvanların fiyatları bin ila 3 bin, büyükbaş hayvanların fiyatları ise 6 bin ila 30 bin lira arasında değişiyor.