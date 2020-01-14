Canlı hayvan pazarında kar temizliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Canlı hayvan pazarında kar temizliği - Son Dakika

Canlı hayvan pazarında kar temizliği

18 dakika önce

Bayburt'ta etkili olan kar yağışının ardından kapanan canlı hayvan pazarında belediye ekipleri kar temizleme çalışması yaptı.

Canlı hayvan pazarında kar temizliği, System.String[]

Bayburt'ta etkili olan kar yağışının ardından kapanan canlı hayvan pazarında belediye ekipleri kar temizleme çalışması yaptı.


Bayburt'ta etkili olan yoğun kar yağışı şehri beyaz örtü ile kapladı. Kar yağışının başlamasıyla Bayburt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri karla mücadele çalışmalarına başladı. Bir yandan şehir merkezindeki yolları ve kaldırımları temizleyen ekipler bir yandan da Bayburt Belediyesine ait olan canlı hayvan pazarında kar temizliğini yaptı. Her hafta salı gününde kurulan pazarda vatandaşların zorluk yaşamaması için ekipler pazarı satışa hazır hale getirdi.


Öte yandan ekipler kar temizleme ve yol açma çalışmalarına devam ederken bir yandan da şehir içi araç ve yaya trafiğinde buzlanmadan dolayı herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına Fen İşleri Müdürlüğünce tuzlama çalışması gerçekleştiriyor. Özellikle ana arterlerde yoğunlaşan tuzlama çalışmasıyla buzlanmadan dolayı oluşabilecek kazaların önüne geçiliyor. - BAYBURT

Fen İşleri Müdürlüğü, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 08:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji uyardı! Yurdu terk eden kar, geri dönüyor
Beklenen kar geliyor! 20 Ocak'tan itibaren İstanbul donacak İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda terörist elebaşı Sakine Cansız'ın kitabının satılması tepki çekti Aynı pastaneyi dört kez soydular, beşincide yakayı fena ele verdiler

Son Dakika Haberleri
08:31 Hem oynadı hem çaldı - Son Dakika
08:24 Sağlığına kavuşan prematüre bebek, kep ve cübbe ile taburcu edildi - Son Dakika
08:24 Kara yollarında durum - Son Dakika
08:23 Eski model cipi off-road aracına dönüştürdüler - Son Dakika
08:23 HEM OYNADI HEM ÇALDI - Son Dakika
07:28 İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda terörist elebaşı Sakine Cansız'ın kitabının satılması tepki çekti - Son Dakika
00:34 Aynı pastaneyi dört kez soydular, beşincide yakayı fena ele verdiler - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2020 08:33:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Canlı hayvan pazarında kar temizliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]