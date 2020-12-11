Canlı hayvan pazarında korona denetimi - Son Dakika

Afyonkarahisar Şuhut Kaymakamı Erkan Kaçmaz, ilçede kurulan canlı hayvan pazarını ziyaret ederek korona virüs (Covit-19) denetimi yaptı.

Canlı hayvan pazarında büyükbaş hayvan yetiştiricileri ve pazara müşteri olarak gelen vatandaşlar ile görüşen Kaymakam Kaçmaz ve beraberindeki protokol üyeleri korona virüs ile mücadele de alınası gereken tedbirleri anlattılar. Kaymakam Kaçmaz, pandemi sürecinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulunuldu. - AFYONKARAHİSAR