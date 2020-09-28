Canlı Hayvan Pazarında temizlik ve dezenfektan çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Canlı Hayvan Pazarında temizlik ve dezenfektan çalışmaları devam ediyor
Iğdır Belediyesi ekipleri tarafından canlı hayvan pazarının temizlik ve dezenfektan çalışmaları devam ediyor.
Iğdır Belediyesi ekipleri tarafından canlı hayvan pazarının temizlik ve dezenfektan çalışmaları devam ediyor.
Iğdır Belediyesi ekipleri karasinek ve larva üremesinin önüne geçmek için Hayvan Pazarında temizlik ve dezenfektan çalışması yaptı. İlaçlama ve dezenfektasyon çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdüren ekipler, herhangi bir aksilik yaşanmaması ve hayvan pazarının hazır olması için de yoğun bir çaba sarf ediyor. Ekipler, temizlik ve dezenfektan çalışmalarının rutin bir şekilde devam edeceğini belirtti. - IĞDIR
Iğdır, Yaşam, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 09:00 - Kaynak: İHA
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