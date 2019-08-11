Canlı hayvan pazarında yoğunluk

Mersin'de Kurban Bayramı'nın ilk günü canlı hayvan pazarında yoğunluk yaşandı.

Mersin'de Kurban Bayramı'nın ilk günü canlı hayvan pazarında yoğunluk yaşandı.

Farklı illerden gelen kurban sahipleri, Mersin Canlı Hayvan Pazarı'nda küçük ve büyükbaş hayvanlarını bayramın ilk günü de satmaya devam etti.

Kurbanlık alışverişi yapan vatandaşlar pazarda yoğunluk oluştururken bazıları da daha önceden aldığı hayvanları teslim alarak kesime götürdü.

Hayvan satıcıları, ellerindeki kurbanlıkları bitirmeye çalışacaklarını kaydetti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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