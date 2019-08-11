Son Dakika Haberleri: Canlı hayvan pazarında yoğunluk
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Canlı hayvan pazarında yoğunluk

25 dakika önce

Mersin'de Kurban Bayramı'nın ilk günü canlı hayvan pazarında yoğunluk yaşandı.

Mersin'de Kurban Bayramı'nın ilk günü canlı hayvan pazarında yoğunluk yaşandı.
Farklı illerden gelen kurban sahipleri, Mersin Canlı Hayvan Pazarı'nda küçük ve büyükbaş hayvanlarını bayramın ilk günü de satmaya devam etti.
Kurbanlık alışverişi yapan vatandaşlar pazarda yoğunluk oluştururken bazıları da daha önceden aldığı hayvanları teslim alarak kesime götürdü.
Hayvan satıcıları, ellerindeki kurbanlıkları bitirmeye çalışacaklarını kaydetti.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 02:56 Kaynak: AA
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