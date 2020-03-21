Canlı hayvan pazarları koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Canlı hayvan pazarları koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı - Son Dakika

Canlı hayvan pazarları koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı

28 dakika önce

Türkiye'nin hayvancılıkta önemli merkezlerinden Ağrı ev Kars'taki canlı hayvan pazarları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici süreliğine kapatıldı.

Türkiye'nin hayvancılıkta önemli merkezlerinden Ağrı ev Kars'taki canlı hayvan pazarları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici süreliğine kapatıldı.

Ağrı Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, koronavirüs nedeniyle hayvan pazarının geçici bir süreliğine kapatıldığı bildirildi.

Kars Belediyesince alınan kararda da Kovid-19 salgını nedeniyle canlı hayvan pazarının geçici olarak kapatılmasına karar verildiği belirtildi.

Canlı hayvan pazarları koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı

Türkiye, Kars, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 07:18 Kaynak: AA

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