Canlı hayvan tuzağıyla şahin yakalayan 9 kişiye 41 bin 780 lira ceza verildi - Son Dakika

Konya'da canlı hayvanlarla tuzak kurarak şahin yakalayan 9 kişiye 41 bin 780 lira ceza kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü Ereğli Şefliği ekipleri, av koruma ve kontrol faaliyetleri esnasında, canlı kuş türleriyle şahin avlayan 9 kişiyi suçüstü yakaladı.

Canlı olarak ele geçirilen bir şahin ile yakalanmasında kullanılan iki atmaca, 15 yabani güvercin, 2 serçe ve 3 bıldırcın doğaya salınırken 9 kişiye toplam 41 bin 780 lira idari para cezası uygulandı.

Avda kullanıldığı tespit edilen 3 araç ile motosiklete de el konuldu.