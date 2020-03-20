Canlı hayvan ve hayvansal ürün fiyatları - Son Dakika
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Canlı hayvan ve hayvansal ürün fiyatları

6 saat önce

Türkiye'de kültür sığır fiyatı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 3,25 azalarak 7 bin 108 liraya gerilerken, melez sığır fiyatı yüzde 0,61 artışla 6 bin 37 liraya yükseldi.

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Türkiye'de kültür sığır fiyatı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 3,25 azalarak 7 bin 108 liraya gerilerken, melez sığır fiyatı yüzde 0,61 artışla 6 bin 37 liraya yükseldi.


Türkiye İstatistik Kurumu, geçen yıla ilişkin "canlı hayvan ve hayvansal ürün fiyatları, üretim değeri" istatistiklerini açıkladı.


Buna göre, geçen yıl kültür sığır fiyatı yüzde 3,25 azalarak 7 bin 108 liraya geriledi. Melez sığır fiyatı ise yüzde 0,61 artışla 6 bin 37 lira oldu.

Merinos koyunun fiyatı yüzde 11,91 artışla 1031 liraya, kıl keçisi fiyatı da yüzde 17,71 yükselerek 874 liraya ulaştı.

Kümes hayvanlarından et tavuğunun fiyatı yüzde 55,43 artışla 25,46 lira, yumurta tavuğunun fiyatı yüzde 18,29 yükselişle 28,63 lira olarak kayıtlara geçti.

İnek sütü fiyatı yüzde 20,87 arttı


İnek sütünün kilogram fiyatı 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 20,87 artarak 1,78 lira, koyun sütünün fiyatı da yüzde 21,12 artışla 3,35 lira oldu.


Sığır eti kilogram fiyatı yüzde 8,90 yükselerek 31,32 lirayı bulurken, koyun eti fiyatı yüzde 12,35 artışla 35,78 liraya çıktı.


Canlı hayvan değeri yüzde 24,1 arttı


Canlı hayvan değeri geçen yıl, bir önceki yıla göre yüzde 13,09 artışla 165,32 milyar lira olarak gerçekleşti.


Büyükbaş hayvanların değeri geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 8,46 artarak 112,86 milyar lira, küçükbaş hayvanların değeri yüzde 25,36 artışla 46,48 milyar lira oldu.

Kümes hayvanlarının değeri aynı dönemde yüzde 20,86 artarak 5,91 milyar lirayı buldu.

Hayvansal ürün üretim değeri 93,92 milyar lira


Hayvansal ürün toplam üretim değeri 2019'da bir önceki yıla yüzde 18,66 artarak 93,92 milyar liraya yükseldi.

Toplam süt üretim değeri aynı dönemde yüzde 24,64 artarak 43,65 milyar lira, toplam kırmızı et üretim değeri yüzde 17,41 yükselerek 38,14 milyar lira ve bal üretim değeri yüzde 16,44 artışla 4,27 milyar lira oldu.

2019'da yumurta üretim değeri bir önceki yıla göre yüzde 2,27 azalarak 7,35 milyar liraya geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu, Merinos, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:56 Kaynak: AA

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