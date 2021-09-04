Canlı hayvan ve hayvansal ürün ithalatına ilişkin düzenlemenin yürürlük tarihi uzatıldı

Değişiklikle 2016 yılında yayımlanan yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 8 yıl sonra, 2024'te yürürlüğe girmesi hükme bağlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığının konuya ilişkin yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin İthalatında Kullanılacak Veteriner Sağlık Sertifikalarının Standart Modellerinin Belirlenmesine Dair Yönetmelik'in yürürlük tarihi 3 yıl uzatıldı.

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