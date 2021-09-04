Canlı hayvan ve hayvansal ürün ithalatına ilişkin düzenlemenin yürürlük tarihi uzatıldı

Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin İthalatında Kullanılacak Veteriner Sağlık Sertifikalarının Standart Modellerinin Belirlenmesine Dair Yönetmelik'in yürürlük tarihi 3 yıl uzatıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığının konuya ilişkin yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı.
Değişiklikle 2016 yılında yayımlanan yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 8 yıl sonra, 2024'te yürürlüğe girmesi hükme bağlandı.
Kaynak: AA
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