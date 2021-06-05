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CANLI HEYKELLERLE ÇEVREYE DUYARLILIK ÇAĞRISI - Son Dakika

CANLI HEYKELLERLE ÇEVREYE DUYARLILIK ÇAĞRISI

05.06.2021 10:32

ANTALYA'da, Muratpaşa Belediyesi 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde, canlı heykel performanslarıyla dünyanın karşı karşıya olduğu çevre felaketine dikkat çekti.

ANTALYA'da, Muratpaşa Belediyesi 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde, canlı heykel performanslarıyla dünyanın karşı karşıya olduğu çevre felaketine dikkat çekti. Atıklardan yapılmış kıyafetleriyle, vatandaşların arasına karışan canlı heykeller büyük ilgi çekerken Belediye Başkanı Ümit Uysal, "5 Haziran Dünya Çevre Günü insanlığı düşünceye sevk etsin. Çevremizdeki tahribatı önleyelim" dedi.

Muratpaşa Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde elektronik atıkların doğaya, kağıtların ormanlara, lavabolara dökülen atık yağların su kaynaklarına verdiği zarara ve denizlerde yaşanan kirliliğe dikkat çekmek için kentin farklı noktalarında canlı heykel performansları gerçekleştirdi. Balıkçı ağları, ambalaj atıkları, pet şişeler, atık cd'ler ve gazete kağıtlarından yapılan kıyafetleriyle Antalya'nın tarihi noktalarından Kaleiçi Üç Kapılar'da bir araya gelen ve vatandaşların arasına karışan canlı heykeller büyük dikkat çekti.

Muratpaşa Belediyesi için atık kıyafetleri ve canlı heykelleri tasarlayan Gizem Kılınç, etkinlikle insanlara geri dönüşümün önemini anlatmak istediklerini söyledi. Arslan, atık kıyafetlerin tasarımında yaklaşık 3 metrelik balıkçı ağı, 150'ye yakın ambalaj atığı, 50 civarında pet şişe,10 kilograma yakın kağıt ve cd kullandıklarını anlattı.

Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Uysal, atıklardan oluşan elbiselerini giymiş canlı heykellerin 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası'nda kentin farklı noktalarında performanslar gerçekleştireceğini söyledi. Amaçlarının insanları çevre konusunda duyarlılığa sevk etmek olduğunu aktaran Başkan Uysal, bu çerçevede mitolojik hikayelerde Patara antik kentinde doğduğuna inanılan Antalyalı Apollon'un da canlı heykel olarak etkinlikte yer aldığını söyledi. Apollon için elektronik atıkların geri dönüşümüne dikkat çekmek için cd'lerden oluşan bir tasarım yapıldığını aktaran Başkan Uysal, şunları söyledi:

"Dünya Çevre Günü'nde ön plana çıkardığımız bir başka figür de Apollon oldu. Apollon'un Antalyalı. Apollon'un hemşerimiz olması, bütün dünyada kentimizin pozisyonunu, kentimize duyulan ilgiyi, kentimizin tarihi ve arkeolojik önemini vurgulamak için önemli bir fırsat. Muratpaşa Belediyesi olarak Apollon üzerine çalışıyoruz. Yakında, Türkçede Apollon'un şehri anlamına gelen İngilizce bir internet sitesini de faaliyete geçireceğiz. Dünyaya, 'Apollon'un şehrine, Antalya'mıza gelin. Şehrimizin tarihi ve arkeolojik güzelliklerine tanıklık edin' demenin, çağrıda bulunmanın vesilesi olarak değerlendiriyoruz."

Başkan Uysal, konuşmasının sonunda, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü kutlarken "5 Haziran, insanlığı düşünceye sevk etsin. Çevremizdeki tahribatı önleyelim ki, bize bahşedilen bu güzellikleri, çevremizi sağlıklı bir şekilde gelecek nesillere aktarabilelim" dedi.

CANLI HEYKELLERLE ÇEVREYE DUYARLILIK ÇAĞRISI
CANLI HEYKELLERLE ÇEVREYE DUYARLILIK ÇAĞRISI
CANLI HEYKELLERLE ÇEVREYE DUYARLILIK ÇAĞRISI
CANLI HEYKELLERLE ÇEVREYE DUYARLILIK ÇAĞRISI

Dünya Çevre Günü, Muratpaşa, Antalya, Haziran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CANLI HEYKELLERLE ÇEVREYE DUYARLILIK ÇAĞRISI - Son Dakika


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