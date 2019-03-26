Canlı] Huawei P30 Lansmanı - 15: 30
1 saat önce
Huawei'nin Paris'te gerçekleştireceği özel lansman ile tanıtılacak Huawei P30, P30 Pro, P30 Lite ve yeni akıllı saatini canlı yayında değerlendiriyoruz.
Huawei
'nin Paris
'te gerçekleştireceği özel lansman ile tanıtılacak Huawei P30, P30 Pro, P30 Lite ve yeni akıllı saatini canlı yayında değerlendiriyoruz.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 06:23 Kaynak: Youtube
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