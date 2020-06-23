Canlı iddaa kuponu ile 8.162 TL kazandı! 90+15'te Galatasaray golü yediğinde...
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Galatasaray ile Gaziantep FK arasında oynanan ve son anları kaos şeklinde geçen maçta da sarı-kırmızılı taraftarlar 90+15'te yedikleri gole adeta kahroldu!
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Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 06:08
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