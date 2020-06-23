Bu bir ilandır



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Bazı goller vardır, son ana kadar beklersiniz ve sizi sevinçten havalara uçurur. Hem kupon kazandırır, hem de tuttuğunuz takıma 3 puan...



Galatasaray ile Gaziantep FK arasında oynanan ve son anları kaos şeklinde geçen maçta da sarı-kırmızılı taraftarlar 90+15'te yedikleri gole adeta kahroldu!



İşte o kupon...







