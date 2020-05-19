Canlı iftar konserleri ilgi görüyor - Son Dakika

Canlı iftar konserleri ilgi görüyor

Süleymanpaşa Belediyesi, Ramazan ayına özel canlı yayınlarına devam ediyor.

Canlı iftar konserleri ilgi görüyor, System.String[]

Süleymanpaşa Belediyesi, Ramazan ayına özel canlı yayınlarına devam ediyor. Her gün Ramazan'ın faziletlerine dair sohbet programları ve canlı yayınlanan Mukabele programının yanı sıra Süleymanpaşa'nın çeşitli yerlerinden canlı yayınlarla sunulan iftar özel programları da ilgiyle izleniyor.


Ramazan ayı boyunca her Cuma ve Cumartesi akşamları 19.30'da şehrin farklı mahallelerinde canlı yayınlarla tasavvuf müziğinin eşsiz eserleri Süleymanpaşalılarla buluşturuluyor. Ortacami ve Altınova Mahallelerinde gerçekleştirilen canlı yayınlarla İlker Demirali İlahi Grubu'nun icra ettiği tasavvuf müziği konserleri, iftar saatlerine renk kattı.


Öte yandan, Salih Demirci ve orkestrasının icrasıyla canlı yayınlanan tasavvuf konserleri de Kumbağ Mahallesi ve Rakoczi Müzesi önünde gerçekleşti.


Canlı yayınların Ramazan ayı boyunca devam edeceği belirtildi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Korona virüs salgını nedeniyle gönül sofralarımızda ve teravih namazlarımızda bir araya gelemiyoruz ama canlı yayınlarımızla gönül birliğimize, Mübarek Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu yaşamamıza katkıda bulunmaya özen gösteriyoruz. Her gün mukabelemizi canlı olarak sizlere ulaştırıyoruz. Yine, Ramazan ayına özel sohbet programlarımızla on bir ayın sultanının faziletleri ile ilgili feyiz alıyoruz. Ayrıca, tasavvuf müziği konserlerimizle de iftar saatlerimizi manen daha dolu hale getirme gayreti içindeyiz. Sağ olsunlar, vatandaşlarımızın ilgisi de gayet güzel. Teveccüh edip izleyen, değerli yorumlarını bizlerle paylaşan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz," diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Süleymanpaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.05.2020 01:19 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Canlı iftar konserleri ilgi görüyor - Son Dakika

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